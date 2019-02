EF Education First abre a primeira escola de português em Lisboa

A EF Education First (EF) - multinacional Sueca com escritórios em mais de 50 países - abre a sua primeira escola internacional de português em Lisboa, no próximo dia 7 de Fevereiro, pelas 17 horas, no Principe Real.

Entre outros, já confirmaram presença na inauguração da nossa escola Ana Paula Pais, Directora Coordenadora da Formação do Turismo de Portugal; Catarina Lopes, directora da Eastbanc - fundo responsável pela remodernização de alguns dos edifícios no Príncipe Real, em Lisboa;Jennifer Ekstrom, Câmara de Comércio Luso-Sueca; ou Natália Campbell, chefe de divisão do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

Com esta nova escola em Portugal, a EF aposta agora pela primeira vez na educação da língua portuguesa a alunos estrangeiros, depois de vários anos de grande crescimento no ensino de línguas estrangeiras a alunos portugueses. É nosso objectivo trazer a Portugal jovens de todo o Mundo para que aprendam a língua portuguesa, mas também os hábitos e costumes das nossas gentes.

Caso tenha interesse, temos já alguns alunos da Argentina, China, Suiça, etc, disponíveis para serem entrevistados sobre as suas motivações para aprender português, em Lisboa.

O Palacete Castilho, no coração do Príncipe Real, foi o edifício escolhido para acolher as instalações da escola que terá uma lotação inicial para 200 alunos. Porém, a escola está preparada para se expandir e receber até 350 estudantes nos próximos dois a três anos. Com um olho em Portugal e outro no Brasil, Lisboa acabou por merecer a confiança da nossa empresa devido à excelente imagem que a capital portuguesa tem transmitido nos últimos anos.

O português é o sexto idioma mais falado em todo o mundo e a terceira língua europeia mais falada. Ao todo, somos 279 milhões de falantes nativos, sendo que 1 milhão reside nos Estados Unidos da América.

Desde 1991 que a EF se estabeleceu em Portugal, enviando alunos portugueses de todas as idades por todo o Mundo, apostando na globalização dos estudantes e na internacionalização das empresas. A EF Education First há anos que potencia o desenvolvimento pessoal dos seus alunos, permitindo-lhes diferenciarem-se num mercado profissional cada vez mais competitivo, onde o domínio de uma língua estrangeira se tornou num requisito mínimo para se ser bem sucedido.

Temos ainda o orgulho de ter sido nomeados novamente como Parceiro Oficial de Serviços de Treino de Línguas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020.

A cerimónia oficial de inauguração terá lugar no dia 7 de Fevereiro, pelas 17h, nas suas novas instalações no Palacete Castilho, na Rua da Escola Politécnica nº 38, 2º piso.