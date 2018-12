Feirinha "Presentes da Floresta" promove cestas de Natal com produtos de indígenas, extrativistas e quilombolas



Aproveite a oportunidade para presentear diferente neste fim de ano. O box Amazônia Mata Atlântica do Mercado de Pinheiros, em São Paulo, vai oferecer produtos que valorizam nossas florestas, seus povos e nosso futuro. É neste sábado, 8 de dezembro

No sábado, 8 de dezembro, o Instituto Socioambiental (ISA), o Instituto ATÁ e o Selo Origens Brasil® convidam o público a visitar o Mercado de Pinheiros, em São Paulo, e conhecer de perto iniciativas produtivas que mantêm a floresta em pé e fortalecem povos e comunidades tradicionais.

O evento "Presentes da Floresta" é uma oportunidade para montar uma cesta de Natal que valoriza nossas florestas, seus povos e nosso futuro. São cestos, cogumelos, pimentas, méis, óleos, castanhas e farinhas produzidos por comunidades indígenas, extrativistas e quilombolas que mostram a força da biodiversidade brasileira.

A partir das 10h, o público poderá conhecer a história da marca Vem do Xingu, das associações ribeirinhas da Terra do Meio (PA). Será preparada uma degustação, em parceria com o Instituto ATÁ, do bolo que mistura a farinha de babaçu do Xingu com o cacau da Transamazônica, bem como da Castanha-do-Pará das comunidades em duas versões: in natura e caramelizada.

A maior parte dos produtos à venda durante o evento fazem parte da iniciativa Origens Brasil®, elaborada pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal (Imaflora) em parceria com o ISA, que promove a valorização dos produtos da floresta e suas populações, atuando como elo e promovendo relações comerciais éticas e transparentes entre produtores, consumidores e empresas.

Através de um código digital (QR Code) estampado no produto é possível ter acesso a origem e histórias dos produtos, passando pela sua extração, pelas histórias das populações e do território em que cada um deles está inserido.

O evento contará também com uma estação para imersão no filme "Fogo na Floresta", o primeiro em realidade virtual feito em uma aldeia indígena no Xingu. Estarão à venda cerâmicas dos índios do Xingu e camisetas com 20% de desconto, bem como novidades da cestaria do povo Yanomami (RR).

O evento "Presentes da Floresta" conta com a parceria do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), da Wickbold e das associações ribeirinhas da Terra do Meio (Amora, Amomex e Amoreri), e com o apoio da União Europeia. Confira também em https://www.facebook.com/events/572773953162053/

Serviço:

Presentes da Floresta

Evento gratuito

Quando: sábado, 8 de dezembro, das 10h às 16h

Onde: Mercado de Pinheiros | SP - Rua Pedro Cristi, 89

Estacionamento no local (R$ 5,00 por hora)

Rampas de acessibilidade para cadeirantes

Contatos

Maria Inês Zanchetta (ISA)

(11) 3515-8969

(11) 99251-8152

ines@socioambiental.org