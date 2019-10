Ante diplomatas partido FARC expõe preocupação por estado da implementação

Na sede da Segunda Missão das Nações Unidas em Colômbia, e auspiciada por esta, se reuniram na tarde de 2 de outubro uma delegação do Partido Força Alternativa Revolucionária do Comum, liderada por seu presidente Rodrigo Londoño, os senadores Julián Gallo, Griselda Lobo, Israel Zúñiga, o Conselheiro Rodrigo Granda e o assessor Diego Martínez com os senhores e as senhoras embaixadores/as da União Europeia, do Núncio Apostólico, Suíça, Suécia, México, Reino Unido, países doadores e os países garantidores Cuba e Noruega.

No produtivo intercâmbio de opiniões, os dirigentes da FARC puderam expor seus pontos de vista e as preocupações pelo estado crítico em que se encontra o Processo de Paz e os perigos que pairam sobre ele devido aos atrasos na implementação, que deve ser integral e harmonioso em todos os pontos do combinado em Havana, os relativos avanços em reincorporação, o pouco desdobramento dos Planos de Desenvolvimento com Enfoque Territorial, falta de garantias eleitorais, os assassinatos de seus integrantes, líderes [mulheres e homens], o não financiamento para cumprir os compromissos econômicos que a implementação demanda e o que denominaram "duplo discurso do governo", que, ao tempo em que fala de seu compromisso com a paz, isto não se vê refletido em resultados práticos nos territórios, onde a presença do Estado é quase que exclusivamente militar.

Os integrantes do partido FARC responderam algumas inquietudes e perguntas, enquanto os diplomatas se comprometeram a continuar respaldando e acompanhando o processo de paz, a realizarem esforços em investimento em projetos produtivos em comunidades e visitar os Espaços Territoriais.

A reunião foi encerrada por Monsenhor Luís Mariano Montemayor, quem fez um vigoroso chamado a acabar com a daninha polarização, porque mais além daqueles que se opõem aos acordos há forças políticas, sociais e culturais que podem levá-lo a bom porto.



Bogotá DC, 2 de outubro de 2019.

