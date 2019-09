Ministra da Justiça solidária com NÓS, CIDADÃOS!

A entrega da reclamação do Nós, Cidadãos!, esta quarta-feira, contra a rejeição da sua candidatura a Santarém, coincidiu com a visita da Ministra da Justiça ao Tribunal, a qual manifestou interesse no facto e ouviu atentamente os argumentos de Cristina Barradas, cabeça de lista por Santarém.

Cristina Barradas, que encabeça a lista de candidatos do NC por Santarém, disse à imprensa local: "Não consigo perceber qual a motivação do Tribunal de Santarém. Não há qualquer violação da lei da paridade. Ainda que houvesse, a lei diz que a candidatura não pode ser rejeitada. Por isso não entendo e estou muito surpreendida com a decisão", afirmou.

Na semana passada, o despacho que apreciou a regularidade dos 19 processos de candidatura que deram entrada no Tribunal de Santarém, deu um prazo de dois dias para as candidaturas suprirem as irregularidades detectadas, tendo o NC sido notificado da violação da lei da paridade por apresentar, entre os candidatos efectivos, um número de mulheres inferior aos 40% e por não existir nenhum homem entre os suplentes.

O despacho determinava que a nova lista a apresentar deveria conter "pelo menos, uma representação mínima de 40% de cada um dos sexos, quer no que respeita aos candidatos efectivos, quer aos candidatos suplentes", advertindo que a não supressão da irregularidade ditaria a "rejeição de toda a lista", contrariamente ao que determina a legislação.

A lista por Santarém do NÓS CIDADÃOS! aguarda agora o novo despacho, que em caso de intransigência de posição do Tribunal da Comarca de Santarém, seguirá para o Tribunal Constitucional.

Créditos da foto: Correio do Ribatejo