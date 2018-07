O Fórum Permanente apoia, e te convida a participar da manifestação contra a MP841 e em defesa da Cultura.

O Fórum Permanente apoia o Fórum Brasileiro pelos direito Culturais (FBDC) E OAB/SP na MANIFESTAÇÃO CONTRA A MP841, EM SÃO PAULO

A manifestação será contra a diminuição do repasse à cultura presente na MP 841. Pela Medida Provisória, haverá redução de 3% para 0,5% das loterias federais ao Fundo Nacional da Cultura.

O ato de repúdio está marcado para próxima quarta-feira, dia 4, às 19h, no TUCA, Rua Monte Alegre, 1024 - Perdizes, São Paulo.

Em agosto de 2017, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ação civil pública na justiça de Brasília, para a regularização do repasse dos 3% das loterias para o Fundo Nacional de Cultura, inspirada na agenda e nos propósitos do Fórum Brasileiro Pelos Direitos Culturais.