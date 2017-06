Pelo encerramento de Almaraz

Os Verdes empenhados na grande manifestação ibérica

Partidos, Organizações de Ambiente, movimentos e cidadãos de Portugal e Espanha, incluindo O Partido Ecologista Os Verdese o seu congénere espanhol Equo estão empenhados na preparação de uma grande manifestação Ibérica pelo encerramento da Central Nuclear de Almaraz, a realizar no dia 10 de Junho em Madrid.

Para dar mais informações sobre esta grande jornada de luta, as organizações Portuguesas irão realizar uma conferência de imprensa, onde estará também presente o dirigente nacional do PEV, Victor Cavaco, amanhã dia 6 de Junho pelas 10 horas, no Largo do Intendente.

Convidamos assim os senhores e senhoras jornalistas a estarem presentes na referida conferência.

O Partido Ecologista "Os Verdes"