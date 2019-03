Buyin na China

Delegação da BUYIN.PT deslocou-se a TIANJIN, R.P. CHINA, para aprofundar parceria comercial

Na sequência da assinatura, no passado mês de Novembro de 2018, da parceria com a empresa estatal chinesa "Dongjiang Direct - Tianjin Dongjiang Import Commodity Direct Service Co, L.td", sediada em Tianjin, República Popular da China, uma delegação da "BUYIN.PT - Comércio Electrónico, S.A." deslocou-se em meados de Janeiro àquela cidade, tendo a referida missão como objetivo inteirar-se das condições de exportação de produtos portugueses e de outras origens para aquela zona franca e, a par, aprofundar a parceria existente.

A BUYIN.PT é uma startup tecnológica portuguesa que concebeu e gere atualmente dois marketplaces, entre eles a plataforma BuyinPortugal.pt, um marketplace B2B online das empresas exportadoras portuguesas, para compradores internacionais.

A "Dongjiang Direct - Tianjin Dongjiang Import Commodity Direct Service Co, L.td" é uma empresa estatal chinesas participada a 100% pela "Tianjin Dongjiang Investment Service Co., Ltd.", a qual implementou a "Dongjiang International Trade Service Platform" na "China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone (TJFTZ)", que é uma zona de livre comércio regional do norte da China, altamente desenvolvida, que possui facilidades de investimento e indústrias e serviços financeiros de alta qualidade. Cobre uma área total de 119,9 quilómetros quadrados e divide-se em três áreas, a de Tianjin Port Dongjiang, a do aeroporto de Tianjin e a CBD de Binhai.

A "Dongjiang International Trade Service Platform" que fornece serviços como a facilitação do comércio e estabelecimento de empresas na China, tem cooperado com diversos países europeus e asiáticos na construção de centros de compras no exterior, sendo que, neste momento, já se encontra em funcionamento um centro de produtos importados no free port de Tianjin, que facilitará a entrada no mercado interno chinês, das empresas portuguesas parceiras da "BuyinPortugal.pt", através de canais online e offline.



Foi acordado que a BUYIN.PT durante o primeiro semestre de 2019 irá seleccionar empresas e algumas centenas de produtos para serem exportados para a "DFTP-Dongjiang Direct", a qual terá a responsabilidade do marketing e publicidade na China, e irá fazer a importação para que os productos cheguem aos canais de vendas B2B e B2C que a "DFTP-Dongjiang Direct" dispõem no free port de Tianjin, nos 30 centros de venda de produtos importados em 11 cidades chinesas, nas plataformas de e-commerce B2B e B2C, e nas máquinas de "vending" B2C.



Foi também acordado que esta seria uma parceria de longo prazo, e que os negócios seriam feitos na base da confiança mútua, tendo como objectivo implementar os acordos entre os dois Países, a construção das "Free Trade Pilot Zone", a iniciava "Belt and Road", o acordo de "Cooperação Económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa", e a comemoração dos 40 anos das relações diplomáticas entre Portugal e a China.

O objetivo é ajudar as empresas portuguesas e dos países de língua portuguesa a vender na China continental, facilmente, com rapidez e segurança.

A BUYIN.PT tem uma parceria estratégica com a "Macau Importers and Exporters Association" e é associada da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa.

A BUYIN.PT encontra-se neste momento a proceder à seleção dos produtos das empresas portuguesas suas associadas a serem incluídos na lista de importações por parte da "DFTP-Dongjiang Direct".

Integraram a delegação Ricardo Wallis, Sara Jin, Paula Franco de Sá da BUYIN.PT, e o empresário Diogo Campos.



Mais informações: +351 927 312 999 | info@buyin.pt

