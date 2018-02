Henrique Fogaça, Mauricio Meirelles e outros humoristas prestigiam evento em barbearia de SP

Regado com muitas bebidas, poker e uma celebração incrível, foi realizado no bairro do Jardins no início da noite desta última terça-feira (30), na barbearia Rei da Barba, localizada na capital paulistana, uma grande festa que reuniu cerca de 120 convidados.



Entre as presenças vips que fizeram questão de prestigiar o empresario Cleiton Vitor, estava Henrique Fogaça, chefe de cozinha e um dos jurados do reality Master Chef, além dos humoristas Mauricio Meirelles, Carlinhos Mendigo e Alfinete Peixoto.



Na ocasião foi festejado dois super lançamentos da nova linha de cosméticos masculinos Fels Men Poker e Black Jack.



O conceito foi criado pelo CEO da marca, Cleiton Vitor, que também atuou por 15 anos como hair stylist. A ideia surgiu depois de inúmeras idas à cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, nas feiras de beleza. A empresa também possui uma filial, em Miami. "Desde a primeira vez que estive em Las Vegas, sempre tive vontade de associar os jogos de poker e black jack com cosméticos, onde o público masculino transita com muita frequência em qualquer lugar do mundo. A linha foi pensada em um homem arrojado, moderno e que não tem medo de arriscar. Aliada à parceria com a Rei da Barba, o sucesso com certeza é garantido!", afirma Cleiton.



Fels Profissional foi criada há 4 anos pelo ex-hair stylist Cleiton Vitor Pereira, a marca conquistou seu posto no disputado mercado de beleza profissional brasileiro. Atualmente distribui 120 marcas em parceria com a GVS Distribuidora e exporta para 14 países.

Uma história de muita dedicação e sucesso! Tudo começou quando Cleiton Vitor era proprietário de um salão de beleza e na sequência, em parceria com sua esposa Juliana Piria, deram início a uma brilhante jornada de muito talento e determinação no universo dos cosméticos.



Vale lembrar que o humorista Alfinete apresentará o programa "No Fio da Navalha", o qual será exibido no canal de youtube e a Felps profissional será a patrocinadora oficial do programa.



Crédito das Fotos: Viviane Sodré / Renato Cipriano - Divulgação