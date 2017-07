TCSB: Para toda a família

Sábados para a infância e para toda a família: Viva o Pátio! assinala encerramento da temporada

A temporada dos Sábados para a Infância no TCSB encerra simbolicamente no próximo dia 22 de Julho, com uma manhã muito especial, que envolve todo o Pátio da Inquisição. A Escola da Noite oferece uma visita guiada aos recantos mais escondidos do Teatro e recorda os melhores momentos do ano, expondo desenhos, pinturas, bonecos, fotos e vídeos das actividades desenvolvidas pelos miúdos. O Centro de Artes Visuais junta-se à festa e abre igualmente as suas portas às crianças e às famílias da cidade, mostrando também alguns resultados dos workshops ali realizados. No final, haverá balões, pinturas faciais e um Pátio inteiro para brincar.



Os Sábados para a Infância no TCSB encerram em Julho a sua terceira temporada, com um programa diversificado que começa com a oficina de Dança para Pais Filhos (Leonor Barata, logo no dia 1) e com um duas propostas de Cláudia Sousa para o dia 8: de manhã, no seu teatro de sombras feito em cartão, sugere uma visita ao imaginário e às histórias de Hans Christian Andersen; à tarde, ensina os miúdos a fazerem teatros de cartão, palcos privilegiados para que possam dar largas à sua criatividade. A 15 de Julho, a designer e professora de artes visuais Joana Barata junta-se pela primeira vez à equipa destes Sábados, com uma Oficina de expressão - plástica, musical e de movimento, pensada para crianças entre os 6 e os 12 anos. Depois do encerramento simbólico, no dia 22, ainda haverá tempo para a habitual sessão mensal de Flores de Livro - leitura de contos para a infância, com Cláudia Sousa, desta vez feita à sombra das árvores do Jardim da Cerca de São Bernardo.



Workshops de férias

Ainda em Julho e para crianças, têm lugar mais dois workshops nas férias de Verão. Ricardo Kalash dirige o workshop de teatro entre os dias 10 e 14 e Ana Biscaia propõe "Cartazes, cabeças cabeludas e Sophia: Férias ilustradas no TCSB", de 17 a 21. Com a ajuda da ilustradora, as crianças vão fazer cartazes, desenhar cabelos e ilustrar o poema "Caminho da Manhã", de Sophia de Mello Breyner Andresen. Ambas as oficinas decorrem de segunda a sexta-feira, entre as 09h30 e as 12h30. Destinam-se a crianças entre os 6 e os 12 anos e a inscrição custa 30 Euros por criança.



Teatro ao ar livre, RAP e ainda mais

A 14 de Julho há mais uma noite especial, e ao ar livre, no Pátio da Inquisição. O Teatro do Montemuro volta a Coimbra, desta vez com o espectáculo "Exploradores da Serra". A entrada é livre e a animação está garantida, com a habitual alegria e boa disposição da companhia que o público de Coimbra conhece bem.

Já na primeira semana, o projecto ALICE, do Centro de Estudos Sociais, volta a oferecer à cidade um programa singular. No âmbito do Colóquio Internacional "RAPensando as Ciências Sociais e a Política", que decorre no Teatro nos dias 5 e 6 de Julho, terá lugar um concerto com vários artistas do RAP e do Hip hop - Maze DLM, Renan Inquérito, Mossoró, Mynda Guevara, Toxyna, Hezbó MC, Samantha Muleca, Lady-N, LBC Soldjah, Chullage, A Velha Capital e Ruze - e a estreia do filme "Show Utópico", do realizador porrtuguês Pedro Neves. Todas as actividades têm entrada gratuita.

A 7 de Julho, sexta-feira, a UMAR Coimbra promove a apresentação na cidade do livro "Dons e disciplinas do corpo feminino", escrito pela socióloga Inês Brasão e editado pela Outro Modo, Le Monde Diplomatique e pela Deriva Editores. A apresentação terá lugar às 18h00, no bar/livraria do Teatro, contará com a presença da autora e com as intervenções de Aurora Rodrigues e Vera Silva.



Clube de Leitura Teatral no TAGV

Chega também ao fim a temporada 2016/2017 do Clube de Leitura Teatral, iniciativa conjunta do TAGV e d'A Escola da Noite. Para a sessão de Julho, marcada para dia 11, às 18h30, no TAGV, foi convidado José Geraldo. O texto a trabalhar é "O fim do Homem Soviético", da escritora e jornalista bielorussa Svetlana Aleksievitch. Como sempre, a participação e a assistência à leitura são gratuitas, bastando fazer a inscrição prévia através do e-mail do clube - clube.leitura.teatral@gmail.com.



Uma perversa surpresa

A última semana do mês trará ainda uma perversa surpresa, que A Escola da Noite tem andado a preparar nos últimos meses. Mas sobre isso falaremos nos próximos dias.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

JULHO / 2017