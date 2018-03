Gracyanne Barbosa posa com body poderoso para grife

A musa fitness realizou a sessão de fotos para Máfia Brasileira em sua mansão

Gracyanne Barbosa fez mais um ensaio para a loja Máfia Brasileira. A musa fitness usou diversos looks da coleção Outono/ Inverno na sessão de fotos, realizadas em sua mansão. A peça que mais chamou atenção foi um body poderoso em que a morena exibiu suas pernas saradas.

A gata também foi escolhida como madrinha da terceira edição do concurso Princess Máfia Brasileira e deve ser uma das grandes responsáveis por escolher a grande vencedora de tal competição, que levará para casa um prêmio de R$ 4 mil.Já a participante que tiver mais interações, em suas redes sociais, deve ganhar R$ 3 mil, além dos diversos outros mimos que devem ser dados para as candidatas, ao longo do concurso.

A novidade desta vez do concurso é que o marido de Gracy vai cantar no evento, realizado no dia 31. Ao lado da mulher, ele gravou um vídeo anunciando a novidade. https://www.instagram.com/p/BfwaYDKHJyz/?hl=pt-br&taken-by=graoficial

Foto Máfia Brasileira/ VH Assessoria

