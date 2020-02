Kleber Mendonça no júri de Berlim



O cineasta brasileiro Kleber Mendonça fará parte do júri da principal competição do Festival Internacional de Berlim.



Prêmio do Júri, no ano passado no Festival de Cannes, com o filme Bacurau, Kleber é considerado um dos melhores cineastas brasileiros pela imprensa internacional.

Seus outros filmes mais recnetes são Aquarius e O Som ao Redor.

Berlim suprime o Prêmio Alfred Bauer



A direção do 70. Festival Internacional de Cinema de Berlim decidiu suprimir o Prêmio Alfred Bauer, equivalente a um Urso de Prata.

Alfred Bauer foi o primeiro diretor do Festival Internacional de Cinema de Berlim e acabam de ser revelados documentos mostrando ter tido papel importante durante o regime nazista na Alemanha.

Rui Martins