PIB de Belarus deverá crescer 3,8% em 2018

O Banco Eurasiático de Desenvolvimento (BED) estimou, em novo levantamento, que o Produto Interno Bruto (PIB) de Belarus deverá crescer 3,8% em 2018.

Segundo dados revelados pela agência estatal BelTA, o novo estudo do BED elevou em 0,1% o prognóstico de crescimento da economia belarussa, que era de 3,7% de acordo com o levantamento anterior.

Os analistas do banco consideram que a manutenção das altas taxas de crescimento irá favorecer um alto nível de consumo com o aumento da renda dos belarussos e a ampliação do crédito.

Para 2019 e 2020, no entanto, a previsão é de um crescimento menor (1,7% e 2,1%, respectivamente). Mas o estudo prevê que as taxas de crescimento potenciais para os próximos dois anos poderão ser revistas, devido às transformações estruturais na economia de Belarus.

O BED também prevê que o país do leste europeu encerre 2018 com uma inflação de 5,1%, uma queda considerável em relação à previsão anterior (de 6%). Esse índice deverá variar pouco nos próximos dois anos, de acordo com o novo estudo.

Pravda.Ru