Dia do Pai na KidZania

Crianças e adultos vão brincar e aprender juntos



Lisboa, 02 de março de 2018 – Celebrar o Dia do Pai na KidZania a brincar e a aprender com os seus filhos é uma proposta irresistível. Nos próximos dias 17 e 18 de março, escolha uma profissão e tenha um programa especial e divertido em família.



Este ano, uma das novidades para os pais é a realização de uma sessão de esclarecimento de Suporte Básico de Vida, da responsabilidade do INEM. No sábado, entre as 14h00 e as 16h00, os pais podem aprender noções básicas de primeiros socorros de modo a saber atuar no auxílio de pessoas em caso de emergência. E se os filhos escolherem ser Técnicos de Emergência Médica, ainda vão colaborar.





A lista das restantes atividades e profissões* disponíveis para o fim-de-semana do Dia do Pai é grande e diversificada, para agradar a todos.



Se gostarem da área de saúde, poderão também ser Dentistas na Clínica Dentária, Pediatras na Maternidade Johnson’s Baby, Técnicos de Emergência Médica no INEM ou Optometristas na Fábrica de Óculos. Mas, se preferirem a culinária, pais e filhos em conjunto podem fazer os seus alimentos, na Fábrica de Bolachas Artiach Dinossaurus e na Fábrica de Gelados Olá, ou andar a distribuir pelas ruas da cidade queijinhos, trabalhando na Queijaria A Vaca que ri e Babybel.



Se preferirem atividades no exterior, poderão assegurar a ordem e segurança da cidade como Polícias da Esquadra de Polícia PSP, investigar um crime como Investigadores na MEO Investigação Criminal, apagar um incêndio como Bombeiros e distribuir a correspondência como Carteiros da Estação de Correios CTT.



Como pilotos do Avião TAP Air Portugal poderão viajar até um novo destino e como Guias Turísticos do Autocarro de Turismo da Barraqueiro ficarão a conhecer todos os monumentos da KidZania.



Uma partida de Futebol no Estádio, dançar na Discoteca, fazer uma emissão no Estúdio de Rádio RFM, ser Engenheiro na Casa em Construção, subir ao palco do Teatro Nacional da KidZania e ficar a saber o que faz um Técnico de Apoio ao Cliente da Loja de Telecomunicações da Phone House também são alternativas a considerar.



Vai ser um Dia do Pai diferente e inesquecível, passado na Cidade das Crianças.



*Atividades disponíveis para participação de Pais e Filhos, nos dias 17 e 18 de março

· Autocarro de Turismo Barraqueiro

· Avião Tap Air Portugal

· Casa em Construção

· Clínica Dentária

· Discoteca

· Emergência Médica INEM

· Escola de Teatro

· Esquadra da Polícia PSP

· Estação de Correios CTT

· Estádio

· Estúdio de Rádio RFM

· Fábrica de Bolachas Artiach Dinosaurus

· Fábrica de Gelados Olá

· Loja de Telecomunicações Phone House

· Maternidade Johnson’s Baby

· MEO Investigação Criminal

· Optometrista Fábrica de Óculos

· Quartel dos Bombeiros

· Queijaria A Vaca que ri e Babybel





Sobre a KidZania Lisboa

A KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com caráter pedagógico e lúdico, localizado no Dolce Vita Tejo, um Centro Comercial de referência a nível nacional e internacional. Na KidZania, as crianças são convidadas a entrar no mundo dos crescidos através do conceito “brincar aos adultos”, aliando o entretenimento a uma forte componente pedagógica.

Nesta cidade, construída à escala infantil, as crianças têm a possibilidade de exercer cerca de 60 profissões, tais como jornalista, bombeiro, médico, cozinheiro, polícia ou modelo. Todas as atividades acompanham os conteúdos escolares e foram concebidas segundo o conceito de edutainment, ou seja, tarefas simultaneamente divertidas e educativas.

A KidZania tem a sua própria moeda oficial, os kidZos, com os quais os cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. Para isso, as crianças terão de trabalhar nas profissões que mais gostarem e o seu esforço será recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, podendo depositá-lo na sua conta bancária da KidZania e levantá-lo nas caixas ATM na próxima visita.

O conceito único e diferenciador da KidZania, que alia entretenimento e conhecimento numa cidade real construída à escala das crianças, tem vindo a ser reconhecido não só a nível nacional como também além-fronteiras. Desde 2015 é atribuído ao parque temático o Certificado de Excelência, por parte do site de viagens TripAdvisor.

A KidZania conta com marcas parceiras nas mais diversas áreas, nomeadamente: ACP, Ambre Solaire, Artiach Dinosaurus, Barraqueiro, Bom Petisco, Bosch Car Service, Charon, Compal, CTT, Expresso, Fábrica de Óculos, GALP, INEM, Johnson’s Baby, Kelly, LIDL, McDonald’s, MEO, Olá, Ordem dos Farmacêuticos, Phone House, Pizza Hut, Plátano Editora, PSP, RFM, SIC, Snazaroo, TAP Air Portugal, Um Bongo, A Vaca que ri e Mini Babybel.