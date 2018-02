Cássia Almeida

A modelo e empresária carioca Cássia Almeida de 29 anos, vem dando o que falar quando o assunto é samba no pé. A beldade está estreando no carnaval paulistano pela Escola de Samba Independente Tricolor, onde tem feito questão de participar de todos os ensaios e eventos que ela possa estar presente, sempre representando com muito carisma a agremiação da zona norte da capital.

Mas engana-se quem pensa que Cássia só tem carisma, a bela que é mãe de duas crianças e dona de um corpo de fazer inveja a muita mulher, com 1.70 de altura e 69 Kg, possui ainda um destaque... um bumbum avantajado de 113 centímetros, que deixa muitos marmanjos de boca aberta por onde passa.

"A minha genética graças a Deus é maravilhosa e permite que eu possa comer de tudo, onde evito apenas gorduras e refrigerantes. Porém devido ao carnaval ultimamente tenho feito uma refeição um pouco mais saudável, comendo sempre peixe com brócolis e arroz branco, ou batata doce com frango, e bebo muita água o dia inteiro, até na hora de dormir eu levo uma garrafa para a cabeceira da cama todos os dias", afirma a modelo.

"Eu já malhei por muitos anos, porém confesso que não sou muito adepta da academia, e mesmo que eu gostasse, sobra pouco tempo em meu dia a dia para frequenta-la", diz Cássia.



A beldade ainda complementou "Por outro lado sou extremamente vaidosa, realizo bronze duas vezes por semana, assim como a massagem dreno modeladora, que é uma técnica que mescla a drenagem linfática e massagem modeladora, com o objetivo de drenar a linfa, diminuindo a retenção de líquidos, eliminando toxinas e resíduos, melhorando a circulação sanguínea. Vale lembrar que me preocupo sempre com a qualidade do meu cabelo e o salão de beleza posso afirmar que é minha segunda casa, pois todas as semanas sagradamente eu estou nele", comenta ao risos a morena.

Nesta quinta-feira (1º) a beldade esteve no centro da cidade na loja Quatro Estações, onde foi comprar os últimos itens para a finalização de sua fantasia e não deixou por menos, acabou estrelando um ensaio bem a vontade entre os matérias e acessórios carnavalescos, onde exibiu o corpão esculpido que possui, deixando seus atributos praticamente a mostra e o resultado não poderia ser outro... Fotos impecáveis de deixar qualquer marmanjo de boca aberta.

Crédito das Fotos: José Domingos / Renato Cipriano - Divulgação