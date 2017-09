Palestrantes internacionais participam do XXII Congresso Brasileiro de Economia

Um dos principais economistas da corrente pós-keynesiana estará no XXII Congresso Brasileiro de Economia (CBE). O norte-americano Jan Kregel ministrará palestra no dia 7 de setembro, às 20h, sobre "Sistemas financeiros, governança financeira e desenvolvimento econômico". O CBE ocorrerá em Belo Horizonte, no Minas Centro, de 6 a 8 de setembro, e tem como tema principal "Desenvolvimento econômico, justiça social e democracia: bases para um Brasil contemporâneo". Inscrições e programação completa em www.cbe2017.com.br

Também participa do evento, como palestrante, o economista argentino Roberto Frenkel, professor honorário da Universidade de Buenos Aires e pesquisador no Centro de Estudo de Estado e Sociedade (Cedes). A palestra de Frenkel abordará o tema "América do Sul em um impasse" e ocorrerá após a cerimônia de abertura do evento, a ser realizada no dia 6 de setembro, a partir das 18h30.

O 22° Congresso Brasileiro de Economia é uma realização do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG) e do Conselho Federal de Economia (Cofecon). O evento ocorre a cada dois anos, em cidades diferentes, com o objetivo de reunir economistas de todo o país para apresentar análises, alternativas e perspectivas de solução para importantes questões que influenciam a atividade econômica da sociedade.

Sobre os palestrantes: Roberto Frenkel

É economista, especialista em macroeconomia, finanças e desenvolvimento e possui numerosos artigos e livros publicados. Trabalhou como consultor em organizações internacionais bem como para os governos da Argentina e de outros países latino-americanos. Professor honorário da Universidade de Buenos Aires, trabalha atualmente como pesquisador no Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).

Jan Kregel

É um eminente economista da corrente pós-keynesiana. É diretor de pesquisa no Levy Economics Institute e do programa de mestrado em teoria econômica do mesmo instituto. Atua também como professor de finanças de desenvolvimento na Universidade de Tecnologia de Tallinn (Estônia). Atuou como Relator do Presidente da Comissão da Assembleia Geral da ONU sobre a Reforma do Sistema Financeiro Internacional.

XXII Congresso Brasileiro de Economia

Data: 6 a 8 de setembro

Local: Minas Centro, Belo Horizonte (MG)

Programação completa em www.cbe2017.com.br