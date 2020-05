Quem brinca com fogo...

A pressão dos EUA por armas nucleares de baixo rendimento aumenta a probabilidade de guerra atômica, já que a Rússia retaliará com força total, diz Moscou

Por Nebojsa Malic



30 de abril de 2020 " Information Clearing House " - O caso do Departamento de Estado dos EUA de armas nucleares táticas é um estudo de caso em projeção psicológica não vista desde os dias mais sombrios da Guerra Fria e sua ameaça sempre presente do holocausto atômico de fim mundial.



Em fevereiro, o Pentágono anunciou que a Marinha dos EUA havia realizado o primeiro lote de ogivas de mísseis balísticos lançados por submarinos de baixo rendimento W76-2 (SLBM). Um artigo do Bureau of Arms Control do Departamento de Estado, publicado na semana passada, tinha o objetivo de explicar o raciocínio por trás desse movimento e "desmerecer" os críticos. O documento de 10 páginas foi endossado pelo subsecretário interino de controle de armas Christopher Ford, que saudou os mísseis como "reduzindo os riscos nucleares líquidos".



Na quarta-feira, no entanto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou a medida de "uma confusão deliberada das linhas entre armas nucleares não estratégicas e estratégicas" que "inevitavelmente leva a uma redução do limiar nuclear e a um aumento na ameaça de conflito nuclear. . ”

Todo mundo que quiser fazer isso deve entender que, de acordo com a doutrina militar russa, essas ações serão consideradas a base do uso recíproco de armas nucleares pela Rússia



Na raiz dessa discrepância está um mal-entendido fundamental. Foggy Bottom e o Pentágono estão baseando seus argumentos não na doutrina ou no comportamento russo, mas na crença sobre o que podem ser.



Por exemplo, existe uma suposição inquestionável nos círculos políticos dos EUA de que a Rússia tem uma doutrina nuclear descrita como "escalar para desacelerar " - que "supostamente procura desescalar um conflito convencional por meio de ameaças coercitivas, incluindo uso nuclear limitado", de acordo com Depoimento no congresso de 2015 do então vice-secretário de Defesa Robert Work.

Como apontou o ex-inspetor de armas da ONU Scott Ritter, as próprias palavras de Work revelam que essa não é a doutrina russa real, mas a impressão de alguns analistas americanos. Quem originou essa fantasia absoluta é irrelevante; está ao lado da "experiência" de Molly McKew na postura nuclear russa ou da aceitação amplamente disseminada da inexistente "Doutrina Gerasimov".



O artigo do Departamento de Estado é, de fato, baseado nas suposições de Work sobre a Rússia, pois literalmente fala sobre o "objetivo de dissuasão de minar a confiança da Rússia de que pode controlar a escalada em uma guerra nuclear".



Na luta para entender de onde essa noção pode ter surgido, lembrei-me de um livro de ficção de 1978 sobre a Terceira Guerra Mundial, de Sir John Hackett, general britânico. Hackett imaginou um ataque nuclear soviético na capital europeia da OTAN depois que a guerra convencional começou a ir mal para a URSS. No livro, a OTAN responde com um ataque nuclear a Minsk, e a guerra termina com um golpe em Moscou por nacionalistas ucranianos (pare-me se você já ouviu isso antes!). Pode parecer insano que uma fantasia de 42 anos pareça ser a base do pensamento americano sobre a atual estratégia russa, mas aqui estamos nós.



A outra coisa que é absolutamente alarmante sobre o documento do Departamento de Estado é a conversa sobre uma "resposta limitada para demonstrar determinação". Considerando que os EUA são o único país do mundo a usar armas nucleares em combate - principalmente contra alvos civis - não há razão para que alguém duvide da "resolução" de Washington . Vá ler o argumento deles; parece ser um homem de palha gigante, composto de ilusões, projeções e imagens em espelho - erros de livros que seus autores deveriam saber que não deveriam cometer.



O que nos leva ao mal-entendido fundamental em ação aqui. Ao longo de seus 244 anos de história, quase todas as guerras dos EUA foram travadas no exterior e por opção. Por outro lado, as guerras russas tendem a ser travadas em casa e contra invasores estrangeiros. Os russos não pensam em guerra em termos de postura, mas em termos de vida e morte. Eles não precisam "demonstrar determinação" - não depois de inúmeros atos documentados de bravura contra adversidades esmagadoras.



Além disso, o presidente russo Vladimir Putin literalmente descreveu a doutrina nuclear de seu país em 2018, em duas ocasiões distintas. "Por que queremos um mundo sem a Rússia?" ele disse em março , ilustrando a noção de que Moscou está disposto a usar armas atômicas se a sobrevivência da Rússia estiver em perigo, mesmo que por meios convencionais. Vários meses depois, em outubro, ele ficou ainda mais gráfico.



Qualquer agressor deve saber que a retribuição será inevitável e ele será destruído. E já que seremos vítimas de sua agressão, iremos para o céu como mártires. Eles simplesmente cairão mortos, nem terão tempo para se arrepender.



No entanto, aqui estão o Pentágono e o Departamento de Estado, ignorando essa realidade observável em favor de seus próprios desejos, que podem muito bem ser baseados em fantasias de décadas de um mundo que já se foi. Como Zakharova aponta corretamente, isso não está tornando o mundo mais seguro - nem um pouquinho.



Nebojsa Malic, é jornalista, blogueira e tradutora sérvio-americana, que escreveu uma coluna regular para o Antiwar.com de 2000 a 2015 e agora é escritora sênior da RT.