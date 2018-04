Venezuela será declarada território com 100% de idosos pensionistas

Caracas, AVN

O vice-presidente da República, Tareck El Aissami, anunciou nesta segunda-feira que nos próximos dias a Venezuela decretará que seu território tem 100% de idosos pensionistas.

"E na semana que vem, depois de terminada a Semana Santa, podemos já decretar a Venezuela 100% de pensionistas", disse El Aissami durante uma jornada de trabalho com o presidente da República e governadores no Palácio Blanco, em Caracas.

O vice-presidente ressaltou que a Venezuela será o único país em alcançar esta meta, situação que contrasta com as medidas aplicadas recentemente pelos governos neoliberais da Argentina e Brasil, que têm levado a um retrocesso das conquistas sociais.

Antes da chegaa da Revolução Bolivariana, a Venezuela contava com apenas 387 mil pensionistas. Atualmente já são mais de 3,4 milhões de pessoas.

El Assami tambén informou que através do sistema do Carnê da Pátria, o bônus José Gregorio Hernández - destinado mensalmente às pessoas com deficiência-, chega atualmente a 147.823 lares do país.

No caso das grávidas, explicou que estão sendo atendidas 116.940 mulheres, através do Plano Parto Humanizado, criado em 2017. Este programa tem como missão incluir e atender 500 mil mulheres que em média dão à luz anualmente, para cuidá-las durante a gestação, pré-parto, parto, pós-parto, e lactância.

O vice-presidente ressaltou ainda que após a Semana Santa, o governo bolivariano vai reforçar os planos de atendimento às famílias venezuelanas, para que estas recebam cestas básicas a cada 15 dias, através dos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (Clap).

Em 2018, o Estado destinou 74,1% dos recursos para atender a população, através dos distintos programas sociais.

Foto: Arquivo AVN

in