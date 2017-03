Quando a viagem é uma festa

Quarta-feira (22 de fevereiro) na parte da tarde enfurnado na fazenda de um amigo em Ipirá, onde dou os retoques finais em dois livros que pretendo lançar ainda nesse primeiro semestre, um sobre as minhas andanças por Cuba e outro sobre os 15 anos do Pátria Latina quando recebo uma ligação do vice-governador João Leão me convidando para acompanha-lo em uma viagem pelo interior da Bahia com uma comitiva de dirigentes e empresários chineses comandando pelo embaixador da China no Brasil cujo governo esta interessado em investimentos por toda América Latina e na Bahia tem interesse em investir na construção da Ferrovia Oeste Leste-FIOL, projeto do ex-deputado Vasco Neto que adormecia no congresso há quase meio século e foi ressuscitado por João Leão quando deputado federal.

Valter Xéu

Além da FIOL, que ainda esta em fase de estudos pelos chineses, eles já estão no projeto da ponte Salvador/Itaparica onde vão bancar 75 por cento da obra.

Um convite de João Leão ninguém recusa, seja para tomar um delicioso vinho em sua residência e ouvir 'causos e mais causos' contados por ele e que em breve o jornalista Levi Vasconcelos ira transformar em livro...

De imediato aceitei o convite por dois motivos, um é que adoro viajar pelo interior, conhecer as cidades, sua gente e seus costumes. A outra é que viajar com Leão é uma verdadeira festa.

Sem aquela "frescurites" tão comum em ocupantes de cargos públicos, Leão vai na contramão de tudo isso e quem o conhece, sabe que é no interior onde ele mais se sente a vontade. Abraça o povão, conversa com eles, ouve seus reclames, senta para comer com a rapaziada da segurança, às vezes pega o o volante do carro coloca o motorista do lado e dirige e isso para mim já é um filme bastante conhecido, pois tenho o prazer em dizer que somos amigos a mais de trinta anos e durante todo esse tempo sempre o acompanhando nas viagens interioranas.

Nessa viagem vi que alguns chineses ficaram surpresos com Leão dirigindo quando tinha na equipe diversos motoristas para isso, surpresa quando viu Leão parar na estrada para bater papo com a esposa do dono de um bar em um povoado de Bom Jesus da Lapa, cujo marido tinha pedido a recuperação da estrada ainda na época da administração Wagner e que Leão ocupava a pasta da infraestrutura.

Em Camamu no deslocamento para Salvador, paramos no centro da cidade bem perto do cais e logo apareceu um senhor que o abraçou e disse ser seu eleitor e admirador.

Na travessia do Ferri-Boat era comum alguns passageiros lhe abordarem e perguntar se a ponte iria mesmo sair e ele afirmava com uma convicção que deixava todos confiantes e dizia que ali estava com o representante do governo chinês no Brasil, cuja comitiva era formada por diretores de bancos e de empresas chinesas.

É difícil encontra uma grande obra no Oeste da Bahia sem a marca de João Leão e um exemplo disso são as inúmeras rodovias asfaltadas na primeira gestão do governador Jacques Wagner quando ocupou a pasta da Infraestrutura e pavimentou mais de quatro mil quilômetros pelo interior além de construiu quando deputado federal essa belíssima passarela sobre o Rio Corrente ligando as cidades de Santa Maria da Vitoria a São Felix do Coribe, sendo hoje um dos pontos turísticos da região.

Então, esse foi o meu carnaval, viajando pelo interior na companhia de João Leão, onde viajar é uma verdadeira festa e já estou pronto para outra.

Valter Xéu