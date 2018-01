Reação dos Verdes à Mensagem de Ano Novo do Senhor Presidente da República

Os Verdes entendem fazer três comentários a propósito da mensagem de ano novo do Presidente da República:

1º - O Presidente da República reconhece que as políticas que têm sido prosseguidas têm dado bons resultados na melhoria das condições de vida das pessoas e no crescimento económico. Os Verdes consideram que esse facto só foi possível por se ter quebrado o ciclo da política prosseguida pelo PSD/CDS, profundamente negativo para os portugueses.

2º Quando o Presidente da República refere que a fasquia está agora mais alta no que concerne ao combate à pobreza e às desigualdades, Os Verdes realçam que estão profundamente empenhados nesse objetivo, como sempre estiveram, e que aUnião Europeia não pode continuar a constituir uma força de bloqueio a esse desenvolvimento que se propõe no país.

3º No que respeita às palavras do Presidente da República sobre a tragédia dos incêndios florestais, apelando para criatividade e reinvenção do futuro, sublinhamos que, desde o início da legislatura, Os Verdes trabalharam incansavelmente para que se tomassem medidas legislativas e orçamentais que viessem a ter repercussão visível na floresta, designadamente através da necessidade de estancar as imensas áreas de monocultura do eucalipto; através de medidas que contrariem o despovoamento do mundo rural, como incentivos fiscais às empresas que se instalem na zona interior do país; ou através de mais meios de vigilância da nossa floresta e nas nossas áreas rurais (como guardas e sapadores florestais e vigilantes da natureza). Em matéria de combate às causas que contribuíram para a imensa dimensão e trágicas consequências dos incêndios florestais de 2017, e em matéria de reforço de uma política preventiva para o futuro, mais do que criatividade e reinvenção, é preciso vontade política, garantia de meios e ação, de modo a que a mudança estrutural se dê, de facto.

O PEV continuará a trabalhar no ano de 2018 para que a nossa vida coletiva seja mais sustentável, mais segura e mais feliz.

O Partido Ecologista Os Verdes

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Rebelo_de_Sousa#/media/File:Marcelo_Rebelo_de_Sousa_e_Papa_Francisco.png