Povo Guarani ocupa Secretaria da Presidência em São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (30/08), o povo Guarani ocupou o prédio da Secretaria da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista, 2163



A ação antecipa um ato público em defesa da Terra Indígena Jaraguá, marcado também para hoje (30/08), às 17h, com concentração no Vão do Masp.

Em Brasília, uma delegação de lideranças também está acampada em frente ao Ministério da Justiça.

Os Guarani exigem a imediata revogação da Portaria 683 do Ministério da Justiça que anulou a declaração da Terra Indígena Jaraguá.

Exigem ainda a revogação do parecer 001/2017 da Advocacia Geral da União que pode afetar todos os processos de demarcação de terras indígenas.

Comissão Guarani Ivyrupa

ISA