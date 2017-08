Exemplo de Hugo Chávez acompanha lutas em El Salvador

San Salvador (Prensa Latina) O exemplo revolucionário de Hugo Chávez inspira e acompanha as reivindicações sociais em El Salvador, onde foram comemorados nesta sexta (28) os 63 anos do natalício do comandante bolivariano.

De novo a central praça Simón Bolívar aglutinou movimentos sociais, grupos de solidariedade, diplomatas latino-americanos e pessoas cujas vidas foram marcadas pela obra e carisma do recordado Comandante Presidente (1954-2013).

Diante da estátua equestre do Libertador de Nossa América foram colocadas diversas oferendas florais e imagens do lutador anti-imperialista, em cujo país se livra uma nova batalha contra uma direita facista e cada vez mais violenta.

De fato, os venezuelanos foram convocados a votar no próximo domingo para eleger uma Assembleia Constituinte que restitua a paz atacada por forças oligárquicas que aspiram a retomar o controle dos recursos do povo.

A homenagem a Chávez em El Salvador foi parte do II Encontro Centro-americano de Solidariedade a Cuba, que dedicará parte de seus debates a colegiar ações de apoio ao processo bolivariano e ao governo democrático de Nicolás Maduro.

