El Salvador registra novo pico de infecções por Covid-19

San Salvador, 31 de maio (Prensa Latina) O governo de El Salvador confirmou hoje a detecção de 122 novas infecções pelo Covid-19, o maior número registrado em um dia desde a chegada do novo coronavírus no país.

Com os novos casos, já existem 2.517 positivos, dos quais 46 morreram, 1.040 se recuperaram e 1.987 são suspeitos de portar o SARS-CoV-2, causando a doença.



As autoridades de saúde alertaram desde sexta-feira passada que o país já entrou na Fase três da pandemia (contágio maciço), situação agravada pelas chuvas que recentemente forçaram a declaração do Alerta Vermelho, o máximo.



O ministro da Saúde, Francisco Alabí, confirmou que a rede hospitalar está no limite, embora tenha negado que o sistema tenha entrado em colapso, e anunciou medidas como a internação domiciliar em casos assintomáticos e menores.



O Parlamento aprovou esta manhã uma nova lei nacional de emergência que estabelece a quarentena familiar até 8 de junho, prorrogável por mais uma semana, para completar os 15 dias solicitados pelo Executivo.



