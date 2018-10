Eleições no Brasil: Verdes preocupados

Verdes preocupados com degradação da Democracia e escalada da extrema direita

O resultado eleitoral no Brasil, que deu a vitória a Jair Bolsonaro, deixa uma grande preocupação ao Partido Ecologista Os Verdes, por tudo aquilo que representa, de deterioração da frágil democracia e do estado de direito, de escalada da violência e consequente agravar dos sentimentos de insegurança, do permanente atentar aos mais elementares direitos do Homem.

Os Verdes afirmam que a democracia não é um dado adquirido por si só, tem que ser construída e conquistada todos os dias, por isso não deve ser visto com ligeireza o receio de que se venha a instalar uma ditadura no Brasil.

Este resultado representa, a nível internacional, mais um trunfo na escalada da extrema direita no planeta e consequente regressão ao nível dos direitos, do progresso e da solidariedade entre os povos.

Esta não foi a vitória expressiva vaticinada nem a expressiva derrota das forças progressistas do Brasil, mas é um resultado muito preocupante obtido por uma forte campanha da mentira e do medo e manipulação, pela desinformação, por um continuado ataque aos valores democráticos do Brasil, um caminho traçado e trilhado desde o golpe que afastou Dilma Roussef do poder.

Se é verdade que reflete um grande descontentamento do Povo brasileiro, é acima de tudo o resultado de um populismo preocupante.

Os Verdes receiam que mais esta variável na escalada da extrema direita no poder poderá vir a contribuir para agudizar os conflitos internacionais e apelam a todas as forças progressistas e democráticas para se empenharem na construção da Paz e da democracia e na defesa dos direitos fundamentais do Homem, na promoção da solidariedade entre os Povos e na defesa dos ecossistemas e da biodiversidade em todo o Planeta.

O Partido Ecologista "Os Verdes"