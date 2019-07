Jurista do Golpe: Bolsonaro é caso de interdição!

(Charge: Aroeira)

Via Rádio Guaíba:

Um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Jr. criticou com veemência o presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira. Ex-ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso, Reale disse que o chefe do Executivo federal quer destruir a sociedade civil ao desmerecer todo o corpo científico do país e ainda reverenciar o período ditatorial. "Nós estamos, realmente, dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais caso de impeachment, é caso de interdição", disparou.

Em entrevista para o Esfera Pública, Miguel Reale Jr. classificou o presidente como "BolsoNero", em alusão ao imperador romano, associado à tirania. "Isso é fascismo cultural. O que não estiver de acordo, com sua rasa compreensão, tem que ser queimado por isso que eu digo, ele é um 'Bolsonero'", disparou.

O jurista ainda condenou a iniciativa do governo federal de limitar a atuação dos conselhos profissionais Brasil afora ao definir que a filiação a essas entidades deva ser opcional, e não obrigatória, para o exercício da profissão. O projeto visa impactar diretamente nas regras de conduta de categorias como médicos, advogados e engenheiros, por exemplo.

"Bolsonaro está decompondo todo arcabouço de inteligência, crítica e pensamento situado na sociedade civil. Ele desmerece os organismos científicos. Ele acaba de propor um projeto de lei que elimina a necessidade de inscrição na OAB, CRM ou no Conselho Federal de Economia, ou seja, não sei se é um plano, ou algo alucinado de querer desconstituir tudo aquilo que compõe a inteligência, o pensamento e a sensibilidade brasileira", alertou.

Miguel Reale Jr. também lamentou a postura de Bolsonaro, que atacou nesta segunda-feira o pai de presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, morto na ditadura militar. "Eu queria expressar minha solidariedade ao presidente da OAB, que foi ferido de forma inadmissível. É um fato gravíssimo", repudiou.

http://www.patrialatina.com.br/jurista-do-golpe-bolsonaro-e-caso-de-interdicao/