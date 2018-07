'Vimos a queda de impérios': ministro iraniano aconselha EUA a 'terem cuidado'

As ameaças de Donald Trump quanto às "consequências, como poucos sofreram algum dia na história" não impressionaram o Irã, que as escuta há 40 anos, segundo declarou Mohammad Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores do Irã.

Por sua vez, os militares iranianos apoiaram a postura de seus dirigentes apresentando um novo míssil ar-ar.

Mohammad Javad Zarif publicou sua resposta através do Twitter.

NÃO NOS IMPRESSIONAM: O mundo ouviu arrogâncias ainda piores há alguns meses. E os iranianos têm ouvido isso deles - ainda que de forma mais civilizada - há 40 anos. Estamos aqui há milênios e vimos a queda de impérios, incluindo o nosso, que durou mais do que a vida de alguns países. TENHAM CUIDADO!

Uma forte discussão eclodiu depois que o presidente iraniano, Hassan Rouhani, advertiu os Estados Unidos para não desencadearem uma guerra contra o Irã porque esse conflito seria a "mãe de todas as guerras".

As relações entre os dois países se deterioraram consideravelmente com a chegada da administração Trump.Os EUA abandonaram unilateralmente o acordo nuclear firmado em 2015 que deveria acabar com o programa nuclear de Teerã em troca do cancelamento das sanções internacionais contra Teerã.

Além de ser um aliado de Israel, um "rival histórico" do Irã, Washington compartilha a posição de Tel Aviv sobre a inadmissibilidade da presença de forças iranianas na Síria.

Para dar mais peso à sua política, os EUA se empenham em sufocar economicamente o Irã através de sanções e pressionam seus aliados a não comprar petróleo iraniano, a mais importante fonte de renda de Teerã.

Militares de alta patente iranianos ecoaram as declarações de seus líderes e forneceram seus próprios comentários.

"As palavras de Trump sobre o Irã são guerra psicológica. Ele não está em posição de agir contra nós", afirmou o brigadeiro-general Qolam-Hossein Gheibparvar, citado pela rede PressTV iraniana.

Os militares asseguraram que o povo iraniano e as forças armadas do país "enfrentarão os expansionistas, as potências arrogantes e os assediadores" porque o caminho para a prosperidade exige "resistir e superar inimigos e criminosos".

"Os Estados Unidos só ficarão felizes com a nossa aniquilação", alertou o militar.

Na segunda-feira, 23 de julho, o Irã deu a conhecer a fábrica de produção do novo míssil ar-ar de médio alcance Fakour.

O novo projétil é o primeiro desse tipo fabricado pelo país e faz parte dos avanços de Teerã nesta área.

Apresar das sanções dos EUA contra a indústria militar do país, os militares iranianos ressaltaram que o país conseguiu criar um míssil poderoso e que a produção em massa do Fakour contribuirá para aumentar a capacidade de defesa do Irã."Hoje vivemos em um ambiente repleto de inimigos sem vergonha e pessoas mal-intencionadas, como os atuais líderes dos EUA e alguns de seus aliados, que não entendem nada além da linguagem da força", disse o ministro da Defesa iraniano Amir Hatami.

Segundo dados disponíveis, o Fakour pode ser lançado de qualquer aeronave de combate, incluindo os caças F-14 em serviço no Irã, e tem um alcance entre 100 e 150 quilômetros. Se as características anunciadas forem reais, o projétil pode ser comparável com análogos recentes fabricados por diferentes países.

