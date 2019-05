CEARTE forma "cirurgiões de árvores"

O curso de "Escalada de Árvores" é uma formação fundamental para quem realiza cirurgia de árvores seculares e património arbório, e que necessita de competências específicas para desenvolver uma atividade considerada de alto risco.

Coimbra, 21 de maio de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), promoveu, durante o mês de abril, o curso de formação "Escalada de Árvores",destinado a arboristas de empresas privadas e entidades públicas.

O engenheiro florestal Francisco Caetano, um dos maiores especialistas do país nesta área, é o formador responsável pelo curso.

A componente prática do curso - manobras de escalada - decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Penela durante dois dias (devido ao mau tempo), e no Parque de Arborismo da freguesia do Espinhal, que oferece condições de excelência para a prática desta atividade.

O CEARTE teve a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Penela, da Junta de Freguesia do Espinhal e da empresa de arborismo ExperTree. Em conjunto, as três entidades criaram sinergias que culminaram em valor acrescentado para os formandos.