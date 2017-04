Felisquié tem evento de divulgação no Museu de Arte da Bahia

Cidinha da Silva, Sandro Sussuarana, Domingos Ailton e convidados fazem palestras e sarau de poesia

Salvador recebe convidados em evento de divulgação da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié - Felisquié, no dia 06 de maio de 2017, com atividades das 14 às 18:30hs, no Museu de Arte da Bahia, na Avenida Sete de Setembro, 2440, Corredor da Vitória. O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição prévia.

A Felisqué conta financiamento do Fundo Estadual de Cultura, através do Edital de Literatura da Funceb, Secretaria de Cultura e Estado da Bahia, e pretende ampliar as parcerias. O curador Domingos Ailton já procurou a Empresa e Editora Gráfica da Bahia, a Uesb, as secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Educação de Jequié, o Nucleo 22 de Educação, o Sesc e nos próximos deve ter audiência com a direção da Bahiatursa, para que a ampla programação que está sendo planejada possa ser concretizada, o que deve atrair um grande número de pessoas para Jequié de diversas regiões da Bahia e do Brasil.

Confira a Programação do Lançamento da FELISQUIÉ em Salvador

14h - Abertura - A III Edição da Felisquié

Apresentação - Domingos Ailton - Escritor, jornalista, professor e curador da Felisquié

Mesa Redonda - Da literatura popular à literatura acadêmica

14h30 - "Literatura ficcional e consciência"

Palestrante - Maribel Barreto - Pós-doutorado em Consciência, Transdisciplinaridade e Educação pela Universidade Católica de Brasília/Brasil, e Criatividade e Educação e Doutora em Educação pela Universidade de Brasília/UNB/Brasil, membro da Academia de Letras de Jequié.

15h30 - "Aspectos culturais da crise brasileira atual".

Palestrante - Luciano Santos - Professor de Filosofia credenciado no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC) da UNEB e Doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

16h30 - "Cordel na Bahia: literatura popular multifacetada".

Palestrante - Luciano Ferreira - Licenciado em Letras com Língua Espanhola (UEFS), especialista em Metodologia do ensino da língua espanhola (Uninter), especialista e mestre em Estudos Literários (UEFS).

17h30 - Mesa Redonda - "Vivencias e produções literárias".

Palestrantes:

Cidinha da Silva - Prosadora, dramaturga e doutoranda no Programa Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento da Universidade Federal da Bahia.

Sandro Sussuarana - Escritor, poeta, graduando em Serviço Social pela Faculdade Visconde de Cairu, é um dos organizadores do Sarau da Onça, Slam da Onça e Slam Deixa Acontecer, que acontecem em Sussuarana

18h30 - Sarau poético-musical com Fábio Haendel e convidadxs.

SERVIÇO

O quê: Lançamento da FELISQUIÉ em Salvador

Quando: 06 de maio de 2017, das 14 às 18:30hs

Onde: Museu de Arte da Bahia - Avenida Sete de Setembro, 2440 - Corredor da Vitória - Salvador-BA

Quanto: Gratuito, sem necessidade de prévia inscrição