Orgulho colombiano é celebrado em Cali

Bogotá (Prensa Latina) Amantes da salsa e do bolero, os cidadãos de Cali celebrarão durante seis dias de dezembro sua tradicional fiesta decembrina que acolherá a uns 100 mil melómanos de Colômbia e outras nações, confirmaram jornais locais.

Enquanto os visitantes chegam para desfrutar de seis dias de festa, os anfitriões afinam detalhes das coreografa, concertos e outras festividades que serão custodiadas por uns dois mil 500 agentes da Polícia, precisou o diário El País, editado nessa cidade.

Batizada como a sucursal do céu, dita localidade será palco do famoso salsódromo, um multitudinário desfile dedicado ao gênero musical derivado do son e a guaracha; do passeio de carros antigos; e do Cali Velho, mistura de danças folclóricas e outras expressões artísticas.

Junto às apresentações de agrupamentos musicais, o público poderá degustar desde o final da tarde, pratos típicos da região, capital do departamento Valle del Cauca.

O prefeito Maurice Armitage assegurou que pelo menos 16 mil pessoas verão de maneira gratuita as três funções principais da feira (o salsódromo, Cali Velho e o percurso de carros), uma das mais famosas de Colômbia.

Nessa urbe surpreendem bairros como San Antonio, de moradias levantadas ao estilo da colônia, sua pitoresca colina e capela, ambas Monumentos Nacionais desde 1993.

Um das metas do lugar é o complexo religioso La Merced que data de 1678, situado no espaço fundacional desse lugar, entre os primeiros povoados pelos espanhóis em Colômbia (1536); o inicial foi Cartagena de Índias em 1533.

Paralelamente no Pasto localizado ao sul, Nariño, organiza-se o carnaval de negros e brancos, patrimônio da humanidade.

Trata-se da brincadeira com o que começam a cada ano entre desfiles de atores, música e passeios de carroças.

Manizales, capital de Caldas, festejará igualmente a chegada de 2017 com sua feira anual, mistura de tradições.

