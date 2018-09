Eles perderam: Imagine se o Lula não estivesse na cadeia...

Conversa Afiada

Olá, tudo bem?

Esse podcast é sobre o resultado da eleição presidencial de 2018.

O excelente repórter André Barrocal, da Carta Capital, acaba de publicar "O fracasso do Golpe - os presidenciáveis do impeachment só escapam do desastre por um milagre de última hora. As condições de vida da população e o moralismo sem moral explicam a ruína."

Os derrotados da reportagem são o Santo do Alckmin que aderiu ao Golpe dos canalhas e canalhas e apoiou a reforma da Previdência.

Aquela que, segundo a Míriam Leitão, cura até dor de corno...

Barrocal não se esquece da despeitada, rancorosa Bláblárina Silva que, por vingança, jurou que a Dilma tinha pedalado.

Do botocudo Álvaro Dias que, quando era tucano, fez tudo o que um tucano é capaz de fazer - e a gente sabe o que é...

O banqueiro Amoêdo, que vive de juros.

E o Meirelles, o do rombo, o açougueiro do tal neolibelismo.

Também perderam o Careca, o maior dos ladrões, que hoje vaga como assombração nos corredores tucanos.

O Mineirinho, o mais chato, que deve a sobrevida à inigualável Cármen Lúcia.

E o Príncipe da Privataria, que conferiu Sociologismo de botequim ao Golpe canalha.

Barrocal também trata do Ataulpho Merval, protagonista do romance "O Brasil", do Mino Carta.

Imagine por quê, amigo navegante...

Em resumo, a Casa Grande perdeu!

De novo!

Como disse o ministro José Dirceu, quando El País perguntou se Bolsonaro pode se eleger contra a corrupção.

Dirceu respondeu:

Não. Isso não pesa nada no voto dele. Nada. 45% dos eleitores estão conosco. Ele tem outros 45%, que é voto conservador, de direita, que não acredita mais no PSDB, que não vê opção nos outros. Ou que acredita nas ideias do Bolsonaro: mulher é pra ficar em casa lavando roupa, filha mulher é uma tragédia, tem que matar bandido... O problema do Bolsonaro é do PSDB e do DEM.

Continua Dirceu:

Eles que não têm alternativa. Nós, sem o Lula, temos Ciro e Haddad. Eles não têm. Não têm credibilidade mais no país. Nós temos. Nós não temos a elite do país e nem queremos ter - conclui aqui José Dirceu.

A TV Afiada já disse que a intenção de votos a Haddad nas pesquisas eleitorais indica, também, que Lula enjaulou a Justissa que o condenou sem provas.

Supremo, Superior Eleitoral, STJ, a carcereira de Curitiba e os desembagrinhos e o desembagrão de Porto Alegre.

Os Moros e os Barrosos, esse operário-padrão da Globo, que prefere um conselho de notáveis - que o inclua - ao voto de quatro milhões de nordestinos pobres.

Nessa lista de derrotados se destacam o PIG e sua expressão mais exuberante, a Globo Overseas(empresa que tem sede na Holanda para lavar dinheiro e subornar agentes da FIFA com objetivo de ter a exclusividade para transmitir os jogos da seleção).

Vão para o poste o já citado Ataulpho; Ali Kamel, aquele que aqui se chama de Gilberto Freire com "i"; a Míriam Leitão; e o Elio Gaspari - que continua a agredir os derradeiros leitores do Globo e da Folha, apesar de ter sido incinerado pelas provas documentais de que seu "Sacerdote", o general Geisel, era quem escolhia quem devia morrer nos cárceres da ditadura em que ele, Gaspari, tentou passar mel.

Sem esquecer da CIA e do Governo americano que, desde o Banestado, trabalham com a Lava Jato para destruir o PT e o Lula.

E o PT fará a maioria da Câmara dos Deputados!

Portanto, elegerá seu presidente, terceiro na linha sucessória que, na ausência de Haddad e Manuela, pode dar o perdão da graça a Lula (não é indulto, Mônica Bergamo: é "graça"...).

Dentro da cadeia, Lula derrotou eles todos.

Imagine se estivesse do lado de fora.

Ele e o Dirceu.

A Casa Grande não tem voto.

Mas tem o poder.

Por enquanto.

Porque, como diz o Dirceu, o PT vai voltar ao poder em 2018 - o que é diferente de ganhar a eleição.

http://www.patrialatina.com.br/eles-perderam-imagine-se-o-lula-nao-estivesse-na-cadeia/