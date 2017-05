Leonor Barata festeja o Dia da Criança no TCSB com "E depois do Cinzento"

A bailarina e coréografa Leonor Barata escolheu o Teatro da Cerca de São Bernardo para assinalar o Dia Mundial da Criança com a estreia em Coimbra de uma nova versão do espectáculo "E depois do cinzento". Pensado para maiores de 3 anos, o espectáculo terá duas sessões para jardins de infância e uma sessão para o público em geral, no âmbito dos Sábados para a Infância no TCSB.



"E depois do cinzento" é um espectáculo que explora a temática das cores e a sua descoberta, viajando entre os vários tons e texturas a elas associadas. A intérprete percorre um mundo que começa por ser cinzento, ao qual se vão acrescentando diversas cores através da dança, da música e do teatro do objecto.

Uma primeira versão deste espectáculo, dirigida por Leonor Barata mas interpretada por duas outras bailarinas, foi apresentada no TCSB em Junho do ano passado, já no âmbito dos Sábados para a infância. Desta vez é a própria coreógrafa que sobe ao palco para ajudar os mais pequenos a descobrir e a brincar com as cores.

Nos dias 1 e 2 de Junho, às 10h30, terão lugar as sessões para creches e jardins de infância, mediante reserva prévia. No sábado, dia 3, o espectáculo acontece no horário habitual dos Sábados para a Infância no TCSB, às 11h00. Os bilhetes custam 3 Euros (crianças até aos 12 anos) e 5 Euros (maiores de 12 anos). As reservas podem ser feitas através dos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Mais Sábados para a Infância até ao fim de Junho

Depois do espectáculo de Leonor Barata, o programa trimestral dos "Sábados para a infância" prossegue até ao final de Junho com uma nova oficina da ilustradora Ana Biscaia - "Ilustração nas ruas da cidade: autocolantes nas paredes" (10 de Junho); uma nova edição da oficina "Dança para pais e filhos", também com Leonor Barata (17 de Junho); e a habitual sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância", com Cláudia Sousa (24 de Junho).

Já é possível reservar ou comprar bilhetes para todas estas sessões.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo