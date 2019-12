Recuperação do setor industrial na Síria durante 2019

Damasco, 27 dez (Prensa Latina) A indústria síria conseguiu uma melhoria notável durante este ano que está prestes a terminar, segundo um relatório emitido pelo Ministério de Indústria desta nação árabe.

Cerca de 83.180 instalações industriais e artesanais do setor privado voltaram a operar ou estão em fase de reabilitação, detalhou o relatório.



O Ministério atribuiu essa recuperação à consolidação da estabilidade depois de libertar do terrorismo vastas regiões do país. Quanto ao setor industrial estatal, o relatório revelou que 18 fábricas voltaram a operar, entre elas, as plantas da Empresa Estatal de Fertilizantes na província de Homs.



Explicou também que a produção industrial deste ano chegou a 360 bilhões de libras sírias, o equivalente a 750 milhões de USD.



