CITEMOR esta semana em Coimbra

O Citemor chega esta semana ao Teatro da Cerca de São Bernardo em Coimbra. Quinta e sexta-feira Rui Catalão convida à participação em "Assembleia", resultado de um laboratório aberto à comunidade, que decorreu na cidade durante o mês de novembro, em torno do "problema da habitação e da coabitação". No sábado, 2 de dezembro, Edurne Rubio apresenta, em estreia nacional, "Light Years Away", projecto audiovisual e performativo inspirado numa história familiar.

Na semana seguinte o festival ruma à Figueira da Foz com propostas de Elena Córdoba, Bruno Humberto e a música dos First Breath After Coma.

No acesso a todos os espectáculos cabe ao espectador definir o preço do bilhete.

laboratório "Assembleia"- foto © Eduardo Pinto

RUI CATALÃO // ASSEMBLEIA

QUI 30 NOV e SEX 1 DEZ 21:30 // Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra

ASSEMBLEIA realiza-se a partir de um Laboratório de trabalho aberto à comunidade no qual são abordadas temáticas locais.

Cada espetáculo terá uma ligação directa com o contexto local, com as suas histórias, com o seu património, criando um projecto único.

Tendo como ponto de partida "o problema da habitação" e da "coabitação", procura-se estabelecer um contrato: a comunidade, representada pela assembleia, aceita como válidos os problemas enunciados? Solidariza-se com eles? Está disposta a responsabilizar-se, assumindo que são uma causa comum? Como é que pretende fazê-lo? Quem faz o quê? Com que meios? Quem se compromete? Quem se responsabiliza? Qual é a próxima etapa?

"Light Years Away" - foto © Grupo Espeleología Edelweiss

EDURNE RUBIO // LIGHT YEARS AWAY

SAB 2 DEZ 21:30 // Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra

Entre 1960 e 1980, o pai e dois irmãos de Edurne Rubio foram membros do Grupo de Espeleologia Edelweiss que descobriu a gruta de Ojo Gareña no norte de Espanha, uma das grutas mais profundas do mundo. Nascidos na conservadora cidade de Burgos logo após a Guerra Civil Espanhola, encontraram uma forma de escapar à pobreza e ao isolamento. Debaixo de terra, encontraram a liberdade de que necessitavam à superfície. LIGHT YEARS AWAY observa as grutas como espaços para a vida.

Deixa-te envolver na obscuridade. Tenta ver, sem ser capaz de ver realmente. Escuta e deixa-te levar pela imaginação.