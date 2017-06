Bolívia mantém projeções de crescimento econômico, diz ministro

La Paz (Prensa Latina) O ministro interino de Economia, Mario Guillén, assegurou nesta terça (27) que a Bolívia mantém para este ano as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto em 4,7 por cento.

Estas previsões sendo cumpridas, a nação andino-amazônica conservará o primeiro posto de expansão na América Latina pelo quarto ano consecutivo, explicou Guillén em declarações à televisão nacional.

A apenas um dia de assumir essa pasta, o titular comentou que suas principais tarefas serão garantir a estabilidade econômica do país e o pagamento dos bônos sociais para manter uma redistribuição equitativa de renda entre a população.

Recordou que estas linhas de trabalho pertencem ao modelo econômico social comunitário produtivo, aplicado na Bolívia há uma década pelo presidente Evo Morales e pelo ministro de Economia, Luis Arce, que de maneira temporária se afastou do cargo devido a problemas de saúde.

Segundo Guillén, seus trabalhos também incluirão acelerar o investimento público e manter invariáveis as projeções de crescimento da economia nacional.

Antes de assumir o despacho do Ministério de Economia, o ministro desempenhou como superintendente de Seguros e Pensões e posteriormente foi vice-ministro de Pensões.

Licenciado em Direito e Engenharia Industrial, Guillén é mestre em Administração de Empresas e trabalhou durante anos com Arce, o ministro mais antigo do gabinete de Morales.

No último sábado, Arce informou em coletiva de imprensa sua saída temporária do cargo por problemas de saúde, que requerem estudos e tratamento no exterior, neste caso, no Brasil.

