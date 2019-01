Nota de Apoio ao município de Brumadinho da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais

A Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, entidade da qual a tricentenária cidade de Brumadinho faz parte, vem por meio desta solicitar aos seus municípios filiados a solidariedade, apoio e participação na captação de recursos, donativos e possíveis atendimentos às vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro do Córrego do Feijão.

A administração municipal afirmou que receberá doações na quadra de esportes do município, situada na Rua Itaguá, número 1.000, Bairro Pio XII. O local também será um centro de informações para familiares no decorrer dos desdobramentos. Para auxiliar diretamente a comunidade do Córrego do Feijão, informações com a moradora e voluntária Valquiria, pelo telefone 31-97168-6277. O Hemominas está convocando doadores de sangue para as vítimas de Brumadinho e o telefone para informações é 31-3768-4500. Foi criado em Belo Horizonte, na Acadepol, que fica na Gameleira, o Comitê de apoio às famílias dos desaparecidos e informações. A Acadepol fica na Rua Oscar Negrão de Lima 200. Informações também podem ser passadas para o e-mail: dvibrumadinho@gmail.com.

A Associação das Cidades Históricas se solidariza com as famílias e vítimas da Barragem de Brumadinho em momento da mais profunda tristeza e dor, e não medirá esforços para colaborar coma administração municipal neste momento de extrema gravidade e tristeza.

A Associação lembra ainda que o rompimento da barragem de Brumadinho ocorre pouco mais de três anos após a maior tragédia ambiental do País, que envolveu a barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, em outra cidade histórica mineira; Mariana.

Seguiremos dialogando com a administração municipal e buscando formas de apoiar o município e sua população diante dessa tragédia que comove todo o país.

José Fernando Aparecido de Oliveira

Presidente

Foto: Por wanderley santos vie..., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57100280