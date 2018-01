Cofecon realizará posse da nova presidência no dia 25 de janeiro

O Conselho Federal de Economia realizará na noite de 25 de janeiro a solenidade de posse da sua nova presidência, composta pelo presidente Wellington Leonardo da Silva e pela vice-presidente Bianca Lopes de Andrade Rodrigues. Também serão empossados os novos conselheiros federais. O evento terá lugar no Hotel Nacional, em Brasília, no Salão Vermelho, com início às 19 horas.

O mandato da nova presidência do Cofecon tem a duração de um ano, coincidindo sempre com o ano civil. É permitida a reeleição por mais dois mandatos consecutivos. A votação é realizada na primeira quinzena de dezembro, e o colégio eleitoral é composto pelos conselheiros federais participantes da sessão plenária em que ocorre a eleição.

O presidente Wellington Leonardo da Silva é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Gama Filho. Foi Conselheiro Federal do Cofecon de 2009 a 2014 e Vice-Presidente da autarquia no exercício de 2014. Trabalhou no setor privado de 1977 a 1990 na área de comércio internacional de indústrias do ramo têxtil, maquinaria pesada e química fina. Lecionou nas faculdades Veiga de Almeida e Gama Filho, sendo nesta última até 1992. Foi assessor do Sindicato dos Bancários do Estado do Rio de Janeiro, da Associação dos Funcionários do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (AFBNDES) e chefe de gabinete da ex-deputada federal Ana Júlia Carepa. Atualmente é secretário-executivo do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro (Corecon-RJ), consultor em Planejamento Estratégico Situacional e diretor do Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro.

Bianca Lopes de Andrade Rodrigues é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e aluna do curso de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi Presidente e Vice-Presidente do Conselho Regional de Economia de Rondônia (Corecon-RO) e atualmente é Conselheira Federal do Cofecon. Tem experiência em gestão de políticas públicas, planejamento e finanças públicas, elaboração de planos de desenvolvimento regional e projetos de viabilidade econômica. Atualmente ocupa o cargo de Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Também serão empossados seis novos conselheiros federais efetivos e seis suplentes. Eles têm mandato por um período de três anos e é permitida uma reeleição. A cada ano o Cofecon renova um terço do seu quadro de conselheiros - neste ano, os conselheiros eleitos para o período de 2018 a 2020 substituem aqueles que tinham mandato de 2015 a 2017. A votação se dá entre os representantes de todos os Conselhos Regionais de Economia (os delegados-eleitores), que se reúnem numa assembleia, cada qual possuindo um número de votos proporcional ao número de economistas em dia com o respectivo Regional.

Os economistas que serão empossados como conselheiros federais são: Antonio Corrêa de Lacerda, Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, Antonio Melki Júnior, Eduardo Rodrigues da Silva, Fernando de Aquino Fonseca Neto e Maria Auxiliadora Sobral Feitosa como conselheiros efetivos; e Clóvis Benoni Meurer, João Bosco Ferraz de Oliveira, Luiz Antônio Rubin, Paulo Salvatore Ponzini, Róridan Penido Duarte e Sávio de Jesus Tourinho da Cunha.

Natália Kenupp