22° Congresso brasileiro de economia acontecerá em Belo Horizonte

Realizado entre os dias 06 e 08 de setembro, no Minascentro, encontro será o principal evento de economia do país em 2017 e contará com palestrantes como o ministro Henrique Meirelles, Luiz Gonzaga Belluzzo, Luis Nassif, Paulo Haddad entre outros

Inscrições estão abertas e poderão ser feitas no http://cbe2017.com.br até a data do evento

Após 30 anos, Belo Horizonte volta a ser palco do maior encontro de economia do país. Entre os dias 06 e 08 de setembro, o Centro Mineiro de Promoções Israel Pinheiro - Minascentro irá receber o 22° Congresso Brasileiro de Economia (CBE). Com o tema "Desenvolvimento Econômico, Justiça Social e Democracia: Bases para um Brasil Contemporâneo", esta edição debaterá os principais aspectos que afetam a economia mundial, bem como os novos rumos e as condições para uma possível retomada de crescimento no país. "Vamos debater sobre os atuais acontecimentos no mundo e no país e os seus impactos no futuro, num ambiente pluralista e democrático. Essa edição do CBE não poderia acontecer em melhor momento. Será histórica e de uma importância imensurável para o país, que terá eleições presidenciais em 2018", diz Paulo Roberto Bretas, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG).

As inscrições 22° Congresso de Economia Brasileiro estão abertas e podem ser feitas pelo site http://cbe2017.com.br até a data do evento. Os inscritos até o dia 30 de julho terão desconto.

Os temas das discussões estão focados nos mais diversos segmentos da economia e uma programação especial foi desenvolvida para os estudantes. Durante três dias serão realizadas 25 mesas, com as presenças de mais de 100 palestrantes de renome, como o ministro Henrique Meirelles, além de minicursos e premiações de trabalhos científicos e resenhas. Reforçando o prestígio do CBE, que já tem mais de 40 anos de história, nomes como Denise Gentil, Luis Nassif, Paulo Haddad, Paulo de Tarso Almeida Paiva, Otávio Dulci, Márcio Pochmann, Gesner Oliveira, Luis Carlos Mendonça de Barros, Luiz Gonzaga Belluzzo, Marco Aurélio Crocco também estão entre os palestrantes. Ainda participarão do evento especialistas internacionais, como o argentino Roberto Frenkel, professor honorário da Universidade de Buenos Aires, e o economista norte-americano Jan Kregel, diretor no programa de Mestrado em Teoria Econômica no Levy Economics Institute, dos EUA.

"A realização do Congresso Brasileiro de Economia neste ano será essencial para que a categoria dos economistas se posicione em relação à grave crise de natureza política e econômica pela qual passa o país", afirma o presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Júlio Miragaya. "Ao final do encontro, será divulgada a Carta de Belo Horizonte, que expressará o pensamento da categoria como um todo", finaliza.

O 22° Congresso Brasileiro de Economia é uma realização do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG) e do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

SERVIÇO

22° Congresso Brasileiro de Economia

Data: de 6 a 8 de setembro

Local: Minascentro - Avenida Augusto de Lima, 785 - Centro - Belo Horizonte, MG

Inscrições pelo site http://cbe2017.com.br, até a data do evento (descontos para inscritos até 31 de julho)

Informações: (31) 3261-5806 / contato@cbe2017.com.br / http://www.cbe2017.com.br