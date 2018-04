Juarez Moreira faz segunda turnê na Europa em 2018

Em menos de um mês, músico mineiro volta ao velho continente levando na bagagem o melhor da música brasileira

Juarez Moreira mantém uma agenda constante de shows na Europa. Em março se apresentou no Museu de Arte Moderna Tinguely e no Bird's Eye Jazz Club em Basel (Suíça) e na Casa do Brasil em Paris (França), dentro da programação do Festival Internacional de Choro de Paris.

Desta vez o violonista aterrissa novamente no velho continente para turnê na Suíça, para mais de 10 show com o trio formado por Juarez Moreira (violão) e os parceiros suíços Peter Schärli (trompete) e Hans Feigenwinter (piano). O resultado deste encontro foi registrado no CD Castelo, de 2013, com oito faixas, das quais cinco são composições de Moreira, inclusive a faixa Castelo, que dá nome ao disco lançado apenas na Europa, pelo selo Montreux Jazz Label.

Nesta tour o trio apresentará o repertório do CD Castelo e algumas composições novas.

Agenda - Suiça

Solothum, [KreuzKultur], 28 de abril, 20h30

Biel, [Le Singe], 5 de maio, 21h

Zürich, [Moods], 7 de maio, 20h30

Basel, [Bird´s eye], 8 de maio, 20h30

Basel, [Bird´s eye], 9 de maio, 20h30

Affoltern, [La Marotte], 11 de maio, 20h15

Bern, [Zentrum 44], 12 de maio, 20h30

Jazz Festival Basel 2018 - Liestal, [Kulturscheune], 14 de maio, 20h30

Schaffhauser Jazz Festival 2018 - Schaffhauser, [Rüden], 25 de maio, 20h30

Schaffhauser, [Rüden], 26 de maio, 20h30

Juarez Moreira está atendendo pelo whatssap: 31 - 99152-9170