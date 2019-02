MercaChefe está a criar a maior garrafeira online para hotéis, restaurantes e cafés



A BUYIN.PT - Comércio Electrónico, S.A., proprietária do MercaChefe, o primeiro e-marketplace português para o canal HORECA e retalhista alimentar, uma plataforma electrónica B2B de compra e venda de produtos alimentares para profissionais, deu início ao processo de contactos junto de empresas produtoras e distribuidoras de vinho e de outras bebidas alcoólicas tendo em vista a criação do maior espaço online em Portugal destinado à venda deste tipo de bebidas junto do canal HoReCa.



O MercaChefe é uma plataforma de comércio electrónico grossista, cujo objectivo é desenvolver um modelo de mercado virtual equivalente ao dos mercados presenciais, ou seja, o B2B de alimentação de perecíveis. É um espaço de encontro entre compradores e vendedores, o local onde se desenvolve a sua actividade. A sua missão é a de satisfazer as necessidades de aprovisionamento de produtos do canal HoReCa e retalhista alimentar e o objectivo é o de ser o Marketplace virtual de alimentação, da rede de grossistas.

O MercaChefe tem neste momento várias parcerias estratégicas para fornecer empresas e profissionais com condições especiais, nomeadamente com o SL BENFICA para fornecer as "Casas do Benfica", PAPSTAR, empresa alemã que fornece uma vasta gama produtos descartáveis, WHIRLPOOL, empresa líder mundial de electrodomésticos, SIMAB - Sociedade Instaladora Mercados Abastecedores, S.A empresa que gere os mercados abastecedores operadores de Lisboa, Évora, Faro e Braga.



Foi criado para este efeito um departamento de bebidas, supervisionado por Eugénia Vasconcelos, que durante 5 anos foi gerente na "Empor Spirits & Wines", a qual também faz parte do departamento de exportação dos marketplaces da BUYIN.PT.

Durante os meses de Fevereiro e Março a BUYIN.PT aceita a inscrição de empresas de bebidas com condições especiais, que queiram estar presentes no MercaChefe.



Informações: Eugénia Vasconcelos +351 927 313 032 / 031 | ev@buyin.pt | www.mercachefe.pt

Foto: By Ken & Nyetta - Flickr: Tombstone of a Wine Maker, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16128838