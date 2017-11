Cuba se prepara para eleições gerais

Havana, 20 nov (Prensa Latina) As autoridades eleitorais cubanas revisam hoje os detalhes face às eleições de 26 deste mês e trabalham para solucionar o mais rápido possível as deficiências encontradas durante uma prova geral realizada ontem.

Neste domingo os mais 24 mil colégios eleitorais do país participaram no exercício, o qual foi considerado exitoso na cada território.

A prova permitiu comprovar o sistema de trabalho previsto para o dia das votações-quando serão eleitos os delegados às assembléias municipais do Poder Popular-, bem como mobilizar aos membros das comissões eleitorais e pôr em prática os meios e mecanismos correspondentes à cada nível.

Segundo o vice-presidente da Comissão Eleitoral Provincial de Havana, Pedro Viltres, trabalhou-se com antecedência para prever todo o necessário quanto a tecnologia, preparação dos membros de mesa, documentação e transporte, entre outros elementos.

Segundo Viltres tão só na capital se puseram em marcha e se comprovaram mil e 200 meios de transporte automotor, mais cinco mil e 500 enlaces, 45 radioamadores e ao redor de cinco mil e 700 telefones, entre fixos e móveis.

Mesmo assim se verificou o cumprimento dos horários, a disponibilidade de insumos e as condições de iluminação.

Num segundo momento utilizaram-se boletas de prova e se ensaiou o voto e a transmissão de dados para os centros de cômputo.

De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, em Cuba há 27 mil 221 nominados para as eleições de delegados às assembléias municipais do Poder Popular, dos quais 35 por cento são mulheres e 19 por cento, jovens.

A segunda volta das eleições será em 3 de dezembro, naquelas circunscrições nas que nenhum dos aspirantes obtenha mais do 50 por cento dos votos válidos emitidos.