88ª Feira do Livro de Lisboa

Neste ano mais 25 editoras estrearão suas participações na 88ª Feira do Livro de Lisboa. O número de pavilhões também será maior do que no ano passado, serão instalados mais oito novos pontos de exposição e venda de livros, totalizando 294 pavilhões, com a participação de 626 editoras e chancelas. O público terá 23 mil metros quadrados para circular em busca de seus autores preferidos, serão três mil a mais do que no ano passado.



O escritor cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor da 30ª edição do Prêmio Camões, 2018, marcará presença, mantendo contato com os leitores e autografando seus livros, o que ocorrerá no último fim de semana. Destacamos Germano Almeida por ter sido ele, neste ano, o vencedor do mais importante prêmio para autor de língua portuguesa pelo conjunto da sua obra; entretanto, durante todo o evento, o público contará com a presença de muitos outros escritores nacionais e estrangeiros.



Se você vai estar em Lisboa entre 25 de maio e 13 de junho, visite a 88ª Feira do Livro de Lisboa, que se realiza no Parque Eduardo VII. A entrada é gratuita e os horários são os seguintes: de segunda-feira a quinta-feira das 12h30 às 22h00; sexta-feira das 12h30 às 00h00; sábados das 11h00 às 00h00; e domingos e feriados das 11h00 às 22h00.



Aproveite e dê uma chegada ao pavilhão D37, o stand da Chiado Editora, que acaba de publicar o livro de contos "Fronteiras da Realidade - contos para meditar e rir... ou chorar", do escritor brasileiro Fernando Soares Campos, ativista em defesa da liberdade de expressão e das causas sociais, um autor engajado nas questões que envolvem garantias dos direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Dono de grande acervo de obras literárias, muitos dos seus trabalhos estão publicados aqui no Portal Pravda.