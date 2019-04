Inundações açoitam o Irã e EUA obstaculiza ajuda do exterior

Fonte: Pátria Latina

Mais de 20 dias e o açoite das chuvas e inundações continua hoje no Irã que enfrenta as dificuldades das proibições estadunidenses de receber material e equipamento de resgate.

A política da Casa Branca congelou todas as contas da Sociedade da Meia Lua Vermelha, o qual impede a chegada de ajuda do exterior, incluídos helicópteros para os socorristas.

Trata-se de um crime sem precedentes, segundo o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Os socorristas asseguram que o país sofre uma das piores inundações em décadas, e o pior, há prognósticos de mais chuvas.

O Governo ordenou a evacuação de dezenas de milhares de pessoas residentes em Ahvaz, capital da província de Juzestán, uma das mais danificadas pelo diluvio. As primeiras inundações registraram-se no passado 19 de março em zonas nortenhas, mas desde o 1 de abril as províncias de Kermanshah, Ilam e Lorestán correram igual sorte.

Em um relatório recente, o diretor dos serviços de emergências, Hosein Kolivan, situou em 77 a cifra de mortes, em 1.076 a de feridos e perdas valorizadas em bilhões de dólares

http://www.iranews.com.br/inundacoes-acoitam-o-ira-e-eua-obstaculiza-ajuda-do-exterior/