Afinal, por quem Lula foi julgado?



"Na verdade Lula foi julgado pelos interesses de velhas oligarquias familiares incrustados no Estado, no poder político e no judiciário há várias gerações. O desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, o último a votar ontem, é bisneto do desembargador Domingos Pacheco d'Ávila, diplomado pela Faculdade de Direito de Recife ainda sob o Império e cofundador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 1891. "Este Victor lembra muito meu sogro (D'Ávila)", afirmava o avô materno.

Os sobrenomes imigrantes dos desembargadores do TRF45 não escondem suas preferências, mentalidades e visões de mundo arcaicas e conservadoras transmitidas genealogicamente por casamentos com famílias tradicionais estabelecidas desde o Império. Já investigamos a genealogia política de Gebran Neto na Lapa, Paraná, em outros escritos.

A família de Gebran Neto é aparentada com Ney Braga por casamentos na família Cunha, família dos Capitães-Mores do período colonial, tradicional tronco latifundiário e escravista daquela localidade. Estes velhos "habitus de classe", muitas vezes autoritários e elitistas, estavam sentados e presentes no julgamento político de Lula. O poder judiciário e o sistema judicial no Brasil só podem ser entendidos pelas suas continuidades oligárquico-familiares, pelo forte corporativismo, pela hereditariedade, característica fundamental de toda a classe dominante tradicional brasileira".



Professor Ricardo Costa Oliveira, (Ciências Sociais, UFPR)