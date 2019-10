Suplica nordestina: Enquanto o povo se mobiliza limpando as praias, Bolsonaro passeia pelo mundo

Eduardo Tito*

Otávio Mangabeira já dizia "pense num absurdo, a Bahia tem precedente". Esse pensamento é perfeitamente factual para o Brasil político. Estamos diante do maior desastre ambiental já registrado no litoral nordestino coberto por petróleo no seu estado cru. E o que faz o Governo Federal?

O Governo Federal na pessoa do ministro do meio ambiente vai para o Twitter fazer palanque da questão contra o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Vale a pena lembrar ao ministro Ricardo Salles que o governador Rui Costa interrompeu uma viagem na Europa onde atuava na atração de investimentos para Bahia após a missa de canonização da Santa Dulce dos Pobres, primeira Santa do Brasil.

Antes mesmo da primeira manifestação federal o governo estadual e os municípios atingidos pelo petróleo já estavam mobilizados para tentar reduzir os impactos ambientais causados por este crime ambiental. Não temos provas, mas temos convicção que foi crime ambiental. Convictos não só pelo que a Marinha já sinalizou a respeito de um possível navio irregular, mas também convictos de que é crime ambiental com base nas novas diretrizes do judiciário de Curitiba que remodelou os critérios de analises do judiciário brasileiro.

Assim, também estamos convictos e dessa vez com provas que o governo brasileiro demorou e muito para dar uma resposta para toda sociedade brasileira sobre esta tragédia marítima. A grande mídia faz seu papel razoavelmente se levarmos em conta que um simples copo de gasolina jogado em Copacabana seria motivo para uma edição do Jornal Nacional inteiro falando sobre o assunto. Seguido pelos programas matutinos Mais Você e Encontro com Fátima Bernardes. Sim, o copo de gasolina em praias cariocas invadiria também a programação esportiva da grande mídia televisiva por toda semana.

Não resta dúvida que o Brasil do sul e sudeste não dão a mínima para o Brasil do norte e nordeste. E dessa vez com as bênçãos de Brasília. Enquanto assistimos o governo federal em campanha eleitoral desde 2018, o nordestino como historicamente sempre fez, "pedindo pro sol se esconder um pouquinho, pedindo pra chover, mas chover de mansinho pra ver se nasce uma planta, uma planta no chão".

*Eduardo Tito é jornalista

http://www.patrialatina.com.br/suplica-nordestina-enquanto-o-povo-se-mobiliza-limpando-as-praias-bolsonaro-passeia-pelo-mundo/