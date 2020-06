Areias do Saara dominam a península do México



México, (Prensa Latina) Os yucatecas experimentam a sensação de viver em uma nuvem de poeira do deserto, porque entraram naquela área do México hoje para uma breve visita como acontece todos os anos neste momento.

A nuvem do Saara, como é dito aqui, entrou no território mexicano a partir do Oceano Atlântico, mas, segundo especialistas, embora normalmente não represente um perigo para a população, porque em baixas concentrações, medidas preventivas devem ser tomadas.

O Centro Nacional de Prevenção de Desastres (Cenapred) explicou que o fenômeno afeta diretamente a quantidade de nuvens e chuvas que ocorreram desde ontem no México e que na Cidade do México gera baixa qualidade do ar.

A rajada de areia em pó entra diretamente no leste e sudeste do país e só é parada pela Sierra Madre Oriental, que atua como uma barreira natural para que ela atravesse o centro do território, o que explica o motivo, apenas pequenas concentrações conseguem chegar lá, diz Cenapred.

Uma das principais características do pó africano, que não parece diferente do pó doméstico, é que o dia fica acinzentado, o pôr do sol avermelhado e com pouca nebulosidade.

Como a nuvem de poeira chega no momento da pandemia de Covid-19, que é uma doença respiratória, Cenapred recomendou que a população ficasse em casa, principalmente as pessoas em maior risco. As famílias pedem para fechar todas as entradas de ar dos quartos durante tempestades.

Se for necessário estar ao ar livre, use óculos e máscaras ou cachecóis. Para pessoas com doenças respiratórias crônicas, idosos, mulheres grávidas e crianças, sugere-se o uso de protetores respiratórios, como máscaras faciais ou tecido úmido, para cobrir o nariz e a boca.

A quantidade de poeira do Saara que entra no México depende da intensidade do vento e de sua concentração na África; Além disso, observa-se que é aumentado pelo fenômeno 'El Niño', que atualmente possui uma fase neutra, explica o organismo.

O fenômeno foi observado com cautela por mais de uma década. 'Embora sua existência seja conhecida e tenha sido estudada constantemente, nem todos os seus efeitos são finalmente entendidos. Sabe-se que a poeira que viaja do Saara mineraliza a terra em que cai, mas ao mesmo tempo inibe furacões e fertiliza o oceano' Cenapred explica.

