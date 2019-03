Paz, soberania e heróis são homenageados em Angola

Luanda, (Prensa Latina) O governador da província de Luanda, Sergio Luther Rescova, afirmou nesta quinta-feira (21) que a conservação da paz e da soberania de Angola são as melhores homenagens aos heróis da batalha de Cuito Cuanavale.

A data do fim desses combates, em 23 de março de 1988, converteu-se no ano passado no Dia da libertação da África Austral, e cujo primeiro aniversário festejarão vários dignatários no lugar dos fatos, no próximo sábado.

Nossa resistência apoiados por amigos como os cubanos e russos constituiu uma conquista importantíssima, pois estava em perigo nossa integridade territorial, expôs Rescova durante o ato no cinema Atlântico, no centro da cidade.

Nessa batalha, segundo fontes militares, foi rompido o mito da invencibilidade do exército racista da África do Sul e alterou de uma vez por todas a correlação de forças na região austral do continente, recordou o conselheiro da embaixada de Cuba em Luanda Ernesto Pulgarón.

A superioridade atingida pelas forças angolanas no campo de batalha fez que o regime do apartheid, temendo uma derrota mais forte, aceitasse assinar os acordos de Nova York, que deram passo ao aplicação da resolução 435/78 da Organização das Nações Unidas (ONU) para a independência da Namibia.

Pulgarón explicou que a Revolução cubana arriscou tudo durante sua participação em Cuito Cuanavale, quanto à redução de suas defesas e meios de combate.

Não se sabe de nenhuma guerra a tal distancia entre um país tão pequeno e um poder como o que possuíam os racistas sul-africanos, comentou o diplomata.

Em nome dos cubanos, assegurou, temos que agradecer aos líderes da Revolução cubana, Fidel Castro, e ao primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, por ter unido os nossos povos no espírito internacionalista.

Durante a cerimônia também intervieram representantes diplomáticos da Namibia e da África do Sul, e o tenente geral Fernando Amandio Mateus, um dos protagonistas dos fatos acontecidos de 1987 a 1988.

FotosPL: Roberto Hernández