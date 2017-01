Academia das Ciências debate a portuguesidade de Cristóvão Colombo

Em parceria com a Associação Cristóvão Colon, a Academia das Ciências de Lisboa irá levar a cabo um colóquio dedicado à polémica teoria de que Cristóvão Colombo era um português natural de Cuba, no Alentejo, sendo o seu nome real Cristóvão Colon. O evento irá decorrer dia 26 de Janeiro pelas 15:00 na sede da Academia das Ciências, sita na Rua da Academia das Ciências nº 19.

O colóquio intitula-se "A Ciência de Colon Versus a História de Colombo" e conta com três oradores, mais especificamente o Eng. Carlos Calado, o Cor. Carlos P. Neves e o Tem-Cor. Brandão Ferreira. Os oradores irão realçar as contradições evidentes existentes em alguns dos relatos descritos na história do Colombo genovês e os conhecimentos demonstrados pelo Almirante Colon.

Já foram publicadas várias obras no mercado editorial português a defender esta teoria, contudo tanto quanto conseguimos apurar encontram-se actualmente esgotadas ou indisponíveis, já no mercado internacional "Columbus - The Untold Story" de Manuel Rosa foi dado à estampa em 2016 e foi agraciado como sendo "O Melhor Livro de História Autopublicado" em 2016 pelo "The Huffington Post".

Nuno Afonso