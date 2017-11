Directoras Regionais do UNFPA e do UNICEF em visita à Angola

Questões relacionados com a situação das crianças e da mulher, e as acções de cooperação com o Governo de Angola estão na agenda da visita

LUANDA, 22 de Novembro de 2017 - Directoras para a Região Austral e Oriental do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Leila Pakkala e do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), Julitta Onabanjo, começam hoje uma visita de trabalho a Angola.

A visita, com duração de dois dias, enquadra-se nas acções de reforço do compromisso das duas Agências das Nações Unidas em apoiar o Governo na realização dos direitos das crianças, jovens e das mulheres angolanas, particularmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Durante a sua estadia em Luanda, Leila Pakkala e Julitta Onabanjo têm agendados encontros de cortesia com o Vice Presidente da República, Bornito de Sousa, a Ministra Saúde, Sílvia Lutucuta e com a Ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Victória da Conceição.

O Governo saído das últimas eleições incluiu nas suas prioridades a melhoraria da qualidade dos serviços de saúde, a redução das assimetrias sociais e a erradicação da fome, áreas que influenciam directamente no desenvolvimento das crianças e mulheres angolanas que, segundo dados do último Censo Populacional, formam uma grande parte da população do país.

A visita conjunta do UNICEF e o UNFPA deverá reiterar a disponibilidade das duas agências em colaborar com as autoridades nacionais no alcance destes resultados, por meio de apoio técnico, e no suporte na definição de estratégias de mobilização de recursos para as áreas consideradas prioritárias, e que foram definidas nos Acordos de Cooperação com o Governo Angolano.

As duas agências das Nações Unidas colaboram com o Governo Angolano para melhorar as condições de vida dos adolescentes e jovens por meio de uma forte aposta na realização de programas que promovam a sua educação e formação técnico-profissional, melhoria da saúde reprodutiva, a prevenção da gravidez precoce das meninas e das infecções de transmissão sexual.

Actualmente a parceria estratégica do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) com o Governo de Angola assenta em três áreas de intervenção, nomeadamente: igualdade do género trabalho com jovens e adolescentes e ainda na melhoria da saúde materno.

Por sua vez o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no âmbito do no seu plano de cooperação com o Governo de Angola (2015-2019) implementa inúmeras acções para garantir que cada criança tenha acesso aos serviços, bens e práticas essenciais que garantam a sobrevivência, protecção, desenvolvimento e o seu bem-estar geral. O programa tem como principais prioridades: a diminuição substancial da mortalidade infanto-juvenil; a expansão do registo de nascimento e a expansão do plano de assistência social de grande escala às famílias vulneráveis.

A agenda da visita de Leila Pakkala e Julitta Onabanjo inclui ainda o encontro com os funcionários das duas agências.