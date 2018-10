Coimbra - GEFAC: Sessão de lançamento do livro

Sessão de lançamento do livro

Bico Bico Chão - 50 anos de GEFAC



O GEFAC (Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra) promove a sessão de lançamento do livro Bico Bico Chão - 50 anos de GEFAC. A apresentação desta obra terá lugar no foyer do Teatro Académico Gil Vicente, dia 27 de outubro, pelas 17h, e contará com a intervenção do Professor Doutor Laborinho Lúcio, do Professor Doutor Luís Filipe Menezes, vice-Reitor da Universidade de Coimbra e representantes do GEFAC.