Viva Leste Europeu em SP

Evento "Viva Leste Europeu" a realizar-se em 29 de Outubro (Domingo) no Museu da Imigracao - das 10 as 18h - R. Visconde de Parnaiba, 1316 - Mooca - SP.



Dia repleto de diversidade cultural leste europeia com gastronomia tipica, artesanato, musica, danca , oficinas de culinaria tipica e de cultura , palestras, espaco infantil com contacao de historias e sessoes de cinema .



Evento alusivo as comemoracoes dos 90 Anos de fundacao do Bairro de Vila Zelina



Victor Gers Jr.

AMOVIZA