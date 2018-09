Grupo terrorista afiliado à Arábia Saudita reivindica responsabilidade pelo ataque terrorista Ahvaz

Pars Today- O grupo separatista e terrorista Al-Ahwaz, afiliado ao regime saudita, reivindicou a responsabilidade por este ataque terrorista matinal que matou pelo menos 24 pessoas durante o desfile das Forças Armadas neste porto do litoral do Golfo Pérsico.

O autoproclamado grupo que se autodenomina o movimento Patriótico Árabe-Democrata em Ahwaz aceitou a responsabilidade pelo ataque em uma mensagem enviada nas mídias sociais no sábado.

"O grupo realizou algumas operações de sabotagem na província de Khuzestan nos últimos anos", disse um policial provincial.

"Um soldado convocado foi baleado no ataque terrorista e depois morreu", disse o coronel Naqib Fatemi no sábado.

O grupo é apoiado pelos antagonistas estrangeiros, incluindo a Arábia Saudita. Eles fizeram vários ataques terroristas há 13 anos em vários lugares em Ahvaz e mataram várias pessoas.

Vários membros do grupo terrorista abriram fogo contra as pessoas e funcionários presentes no desfile das Forças Armadas na manhã de sábado em Ahvaz.

O tiroteio matou 10 pessoas e feriu mais de 20 outras.

O número de vítimas provavelmente aumentará.

